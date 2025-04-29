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 | Merve Yaz

Gazeteci Nuray Başaran’dan TGRT Haber’de çok çarpıcı açıklamalar! ‘Kimse dokunulmaz değildir’

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Siyaset gündemindeki yerini koruyan soruşturma TGRT Haber’de masaya yatırıldı. Çok ciddi itirafçı ve tanıkların olduğunun altını çizen Gazeteci Nuray Başaran, "Hiç kimse dokunulmaz değildir. İmamoğlu iddiaları çürütmeli. Bu davaların siyasi sonuçlar doğuracağı kesin. İmamoğlu bu iddiaları çürütmeli. Görev yapan savcılar çok kıdemli” ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
merve yaz
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 22:58
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 22:58

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik mali suçlar soruşturması kapsamında operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda 26 Nisan Cumartesi günü 2. dalga operasyon düzenlenerek 52 kişi gözaltına alındı.

30 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 48 şüpheliden 18’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle, 30 kişi ise tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Gazeteci Nuray Başaran’dan TGRT Haber’de çok çarpıcı açıklamalar! ‘Kimse dokunulmaz değildir’

'ÇOK CİDDİ İTİRAFÇILAR VAR'

Siyaset gündemi art arda gelen operasyonlar ve gözaltı kararlarıyla çalkalanmaya devam ediyor.

Konunun detayları TGRT Haber'de Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında masaya yatırıldı. Çok ciddi itirafçı ve tanıkların olduğunun altını çizen Gazeteci Nuray Başaran, dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

Gazeteci Nuray Başaran’dan TGRT Haber’de çok çarpıcı açıklamalar! ‘Kimse dokunulmaz değildir’

'HUKUKİ DAVALARI SİYASALLAŞTIRMAK DOĞRU DEĞİL'

Hukuk herkese dokunur, dokunmalı. 16 milyonun da, 36 milyonun da seçtiği biri olsanız eğer bir suç işliyorsanız, hukuk sizi gözaltına da alabilir, tutuklayabilir. Ama dediğim gibi daha soruşturma aşamasında iddianame çıkıncaya kadar ben bir değerlendirme yapmayı pek sevmiyorum.

Gazeteci Nuray Başaran’dan TGRT Haber’de çok çarpıcı açıklamalar! ‘Kimse dokunulmaz değildir’


Hukuki davaları çok siyasallaştırmak da doğru değil. Ama görünen o ki bu davaların seyrine baktığımda özellikle davanın siyasi sonuçlar doğuracağı da kesin.”


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Sıkça Sorulan Sorular

EKREM İMAMOĞLU NEDEN TUTUKLANDI?
Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurmak ve yönetmek, irtikap, rüşvet almak, ihaleye fesat karıştırmak, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve terör örgütüyle iş birliği suçlamalarıyla gözaltına alındı ve terör örgütüne destek dışındaki diğer suçlamalar karşısında kaçma ve saklanma ihtimali yüksek bulunarak tutuklandı.
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