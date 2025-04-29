Gazeteci Nuray Başaran’dan TGRT Haber’de çok çarpıcı açıklamalar! ‘Kimse dokunulmaz değildir’

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Siyaset gündemindeki yerini koruyan soruşturma TGRT Haber’de masaya yatırıldı. Çok ciddi itirafçı ve tanıkların olduğunun altını çizen Gazeteci Nuray Başaran, "Hiç kimse dokunulmaz değildir. İmamoğlu iddiaları çürütmeli. Bu davaların siyasi sonuçlar doğuracağı kesin. İmamoğlu bu iddiaları çürütmeli. Görev yapan savcılar çok kıdemli” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik mali suçlar soruşturması kapsamında operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda 26 Nisan Cumartesi günü 2. dalga operasyon düzenlenerek 52 kişi gözaltına alındı.

30 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 48 şüpheliden 18’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle, 30 kişi ise tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

'ÇOK CİDDİ İTİRAFÇILAR VAR'

Siyaset gündemi art arda gelen operasyonlar ve gözaltı kararlarıyla çalkalanmaya devam ediyor.

Konunun detayları TGRT Haber'de Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında masaya yatırıldı. Çok ciddi itirafçı ve tanıkların olduğunun altını çizen Gazeteci Nuray Başaran, dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

'HUKUKİ DAVALARI SİYASALLAŞTIRMAK DOĞRU DEĞİL'

Hukuk herkese dokunur, dokunmalı. 16 milyonun da, 36 milyonun da seçtiği biri olsanız eğer bir suç işliyorsanız, hukuk sizi gözaltına da alabilir, tutuklayabilir. Ama dediğim gibi daha soruşturma aşamasında iddianame çıkıncaya kadar ben bir değerlendirme yapmayı pek sevmiyorum.



Hukuki davaları çok siyasallaştırmak da doğru değil. Ama görünen o ki bu davaların seyrine baktığımda özellikle davanın siyasi sonuçlar doğuracağı da kesin.”



