Gazeteci Timur Soykan hakkında tutuklama talebi

TİMUR SOYKAN KİMDİR?

Timur Soykan, 1975 yılında Kırklareli Demirköy'de doğdu. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde başladığı eğitimini 1998 yılında tamamladı. Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde başladığı meslek yaşamını Radikal Gazetesi'nde sürdürdü. Dokuz yıl muhabirlik, üç yıl editörlük yaptıktan sonra Radikal'den ayrılarak kurduğu Postacı Yayınevi'nde edebiyattan politikaya kadar çeşitli kitaplar ve yazılar yayınladı. Ahmet Şık'ın 2014'te basılan kitabı Paralel Yürüdük Biz Bu Yollarda: AKP-Cemaat İttifakı Nasıl Dağıldı? Ve 000 Kitap "Dokunan Yanar" bu yayınevinden çıkmıştır. Aynı zamanda Timur Soykan'ın, Şık'ın taslak halindeyken el konulan İmamın Ordusu kitabının yayıncılığında da katkıları bulunmuştur. Araştırmacı gazeteci kitaplarının yanı sıra polisiye roman ve öykü de yazan Timur Soykan Türkiye'nin içinde bulunduğu durumları, her şeyden gizli gerçekleşen olayları, sır dolu cinayetleri ve farklı farklı insanların türlü hayatlarını kitaplarında işlemektedir.