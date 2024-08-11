Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan AK Parti talimatı! Tarih belli oldu: Hep birlikte geçeriz

11 Ağustos 2024 17:16 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 17:20

Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi'nin milletvekillerinin AK Parti'ye katılacağı iddiası Ankara kulislerini hareketlendirdi. AK Parti sıralarına geçeceği konuşulan isimlerden Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AK PARTİ'YE YEŞİL IŞIK

Kuruluş döneminde AK Parti'de yer alan ve 2019'a dek partide kalan Mustafa Nedim Yamalı, 2019'da ise Gelecek Partisi'nin kurucu isimlerinden biri olmuştu. Oda TV'nin haberine göre; Yamalı söz konusu iddiaları “Bazı görüşmeler yapıyoruz. AK Parti de bunlardan biri. Oradaki arkadaşlarımız yıllarca beraber çalıştığımız isimler” diye cevapladı.

"5 PARTİ İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

AK Parti'ye tavsiyeleri olduğunu kaydeden Yamalı, diğer partilerle de görüştüklerini açıkladı:

"Karşılıklı konuşuyoruz ancak şu an kendi partimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Görüştüklerimiz arasında İYİ Parti, Deva Partisi, Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi de var.”

"DAVUTOĞLU'NUN TÜM GÖRÜŞMELERDEN HABERİ VAR"

Görüşmelerin Ahmet Davutoğlu'nun haberi olmaksızın, gizlice yapıldığı iddialarını yalanlayan Mustafa Nedim Yamalı “Ahmet Davutoğlu’nun partide yapılan tüm görüşmelerden haberi var. Her şey genel başkanın bilgisi dahilinde. Görüşmelerimizin çoğu kamuya açık. Genel başkanın iradesi, bilgisi ve onayı olmadan hiçbir şey yapmıyoruz" dedi.

"GEÇECEKSEK DAVUTOĞLU'YLA BİRLİKTE GEÇERİZ"

Görüşmelerin Davutoğlu'nun talimatıyla yapıldığı söyleyen Yamalı, ayrıca Davutoğlu'nun da AK Parti'ye geçebileceği yönünde de değerlendirmede bulundu. 'Altılı masa'ya göndermede bulunan Yamalı şu ifadeleri kullandı:

"Biz bir paket değiliz. 6’lı masada isteklerimizi gerçekleştiremedik. Bu görüşmeler genel başkanımızın talimatlarıyla yapılıyor ve son kararı da Ahmet Davutoğlu verir. AK Parti’ye geçeceksek Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu ile hep birlikte geçeriz."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yamalı'nın bu açıklamaları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. X platformunda yapılan paylaşımlarla Ahmet Davutoğlu TT (trend topic) listesine girdi.

TARİH BELLİ OLDU

Öte yandan Gelecek Partisi milletvekillerinin geçiş yapacağı tarihe ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. AK Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre; Gelecek Partili vekillerin çarşamba günü gerçekleştirilecek grup toplantısında AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.