Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye geçen Nedim Yamalı'dan çok konuşulacak sözler! 'Kapılar Davutoğlu'na kapalı'

26 Aralık 2024 13:42 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 13:52

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun lideri olduğu Gelecek Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye katılan Nedim Yamalı'nın rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı. AK Parti'ye geçtikten sonra ilk kez konuşan Yamalı, son dönemde açıklamaları ile dikkat çeken Ahmet Davutoğlu için partide kapıların kapalı olduğunu söyledi.

Üç parti birleşiyor! Adı belli oldu: Demokrasi İçin Birlik Partisi

Üç parti birleşiyor! Adı belli oldu: Demokrasi İçin Birlik Partisi

Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, Gelecek Partisi'nden istifası​ sonrası AK Parti​'ye katıldı. AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılan ve rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ tarafından takılan Yamalı ilk açıklamasını, tv100'den Sinan Burhan'a yaptı.

İLK RÖPORTAJINI VERDİ

Ahmet Davutoğlu​ önderliğinde kurdukları yeni partinin başarısızlığına değinen Yamalı, girişimlerinin seçmenden teveccüh görmediğini ve bu konuda ısrarcı olmamak gerektiğini söyledi.

Yamalı, son dönemde yaptığı açıklamalarla 'AK Parti'ye dönecek' yorumları yapılan eski partisinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında da konuşurken, bu beklentinin gerçekleşmeyeceğini belirtti.

"DAVUTOĞLU'NA KAPILAR KAPALI"

Yamalı, "AK Parti cephesinden aldığım kulis bilgisi, AK Parti'nin Ahmet Davutoğlu'yla bir araya gelmeyeceği yönünde. AK Parti'nin kapıları Ahmet Davutoğlu'na kapalı." diye konuştu.

DAVUTOĞLU'NUN AK PARTİ AÇIKLAMALARI

Davutoğlu son dönemdeki açıklamalarıyla dikkat çekmiş ve 'AK Parti'ye dönmek istiyor' yorumlarına neden olmuştu.

Davutoğlu, şu ifadelerle dikkat çekmişti:

"Geçmişe dönük olarak herhangi bir hesabın peşinde değilim. Herkese el uzatıyorum; muhalefetiyle, iktidarıyla. Kim bizimle görüşmek isterse kapımız açık. Kitlelerse o kitlelerin parçasıyım, kimse kusura bakmasın. Onların içinden geldim.

Benim dediğim şey şu; büyük bir toparlanma hareketine ihtiyaç var.

Ben o harekete destek vermeye hazırım diyorum. Bu AK Parti içinde toparlanma olur, AK Parti dışında alternatif toparlanma olur. İkisine de varım."