Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı AK Parti saflarında! TGRT Haber'e özel açıklamalar

25 Aralık 2024 12:19 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 12:23

Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini açıklayan Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı sıralarında yer aldı. AK Parti'ye katılacak olan Nedim Yamalı TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekili Nedim Yamalı'nın resmen AK Parti'ye katıldığını duyurdu. Erdoğan grup toplantısı sonrası rozetini takacak.

Gelecek Partisi Ankara​ Milletvekili Nedim Yamalı, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, Meclis'te ortak grup kurmuştu. Yamalı'nın TBMM Başkanlığı'na sunduğu resmi yazıda Saadet grubundan da istifa etmesiyle, grubun Meclis'teki milletvekili sayısı 19'a indi.

Yeni bir katılım henüz olmadığı için Saadet grubu düştü. Siyasi partilerin parlamentoda grup kurması için en az 20 sandalyesi olması gerekiyor.

NEDİM YAMALI AK PARTİ​'NİN YANINDA

Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini açıklayan Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı sıralarında görüldü.

Nedim Yamalı, "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum" mesajını paylaştı.

TGRT Haber’e açıklamalarda bulunan Nedim Yamalı şunları söyledi:

Özellikle muhafazakar oluşumlarda birbirine yakın camiaların bir arada olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu saflarda mücadeleye devam edeceğiz.

ERDOĞAN RESMEN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekili Nedim Yamalı'nın resmen AK Parti'ye geçtiğini duyurdu. Erdoğan grup toplantısı sonrası rozetini takacak.