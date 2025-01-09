Gelecek-Saadet-DEVA ittifakı tamamlandı: Çatı partinin adı belli oldu!

09 Ocak 2025 23:03 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 23:31

Gelecek-Saadet-DEVA ittifakı tamamlandı. Çatı partinin ismi "Yeni Yol" olarak kararlaştırıldı. 3 partinin Genel Başkanının bugün akşam saatlerinde buluştuğu ve ortak grup yapısıyla ilgili çalışmaları mutabakatla tamamladığı belirtildi. İşte detaylar...

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ortak grup kurma çalışmalarını tamamladı. Edinilen bilgilere göre ortak grubun ismi 'Yeni Yol' olacak.

ADI "YENİ YOL" OLACAK!

Partili kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 3 parti liderinin de partiler arasında kurulan ortak komisyonun önerisi üzerine, ortak grup amacıyla kurulacak parti tüzel kişiliğinin isminin “Yeni Yol” olmasına karar verdiği aktarıldı. Kurucular kurulunda yer alacak isimler, program ve tüzük taslağı da onaylandı.

Kuruluşla ilgili hukuki sürecin 10 Ocak Cuma günü başlatılacağı duyuruldu.

DEVA​ PARTİSİ'NDE İSTİFA

DEVA Partisi'nde 'çatı parti' kararı krize yol açmıştı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Mustafa Yeneroğlu ve Burak Dalgın da istifa etmişti.

Çatı parti kurulmasına karşı çıkan bazı milletvekillerinin yeni partide görev almayacakları, Gelecek ve DEVA partilerinden istifaların da buna tepki amacıyla olduğu belirtiliyor.

13 KURUCU İSİM OLACAK

Gelecek, Saadet ve DEVA partilerinden her bir parti 13 kurucu isim belirleyecek ve böylece 39 veya 40 kişi, yeni partinin kurucusu olacak. Milletvekili olmayan bir isim yeni kurulacak çatı partinin genel başkanı olarak belirlenecek.