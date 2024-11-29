Genel af çıkacak mı? Cem Küçük’ten dikkat çeken açıklama!

29 Kasım 2024 23:17 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 23:27

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, TGRT Haber’de yaptığı konuşmada, genel af çıkabileceğini söyledi. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Küçük, “Yeni süreç Demirtaş’a af getirebilir. İleride genel af olabilir” dedi.

TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programında gazeteciler Cem Küçük​, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ve gazeteci-yazar Şamil Tayyar, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundular.

“DEMİRTAŞ’A AF GETİREBİLİR”

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, yeni bir sürecin Türkiye’ye büyük bir kalkınma getireceğini belirterek, hükümetin yeni adımlar atabileceğini ifade etti. “Görünen o ki DEM Parti​ ve Öcalan’ın söylemlerinden sonra hükümetin atacağı adımlar olacak” diyen Küçük, “Bu süreç son aylarda kuruldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’da sıcak baktı. Ticaret ve barış anlamında sağlanacak huzur Türkiye’ye büyük bir kalkınma getirir. Ama yabancılar rahat bırakır mı? Süreç yeni başlıyor. Yeni süreç Demirtaş’a af getirebilir. İleride genel af olabilir.” diye konuştu.

“GENEL AF GELEBİLİR”

Sürecin ilerlemesi halinde affın gündeme gelebileceğini ve HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da çıkabilme ihtimali olduğunu kaydeden Küçük, “genel af” vurgusu yaptı. Küçük, “Öcalan diyelim ki çağrıda bulundu ve PKK silahı bıraktı. Dağdakiler şehre gelmek istediklerinde ne olacak? Avrupa’da arananlara ne yapılacak? Cezaevinde olanlar var. Süreç iyi giderse genel af çıkabilir. Bu süreçlere vatandaşın tepkisi ne olacak? Gizli bir diplomasiyle süreç gözden geçirilerek anket yaptırılabilir. Bu konuda çok dikkatli ilerlemek gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Öte yandan BBC Türkçe'de yer alan habere göre, AK Parti iyi hal sürecindeki hükümlüler için infaz sisteminde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Ceza infaz sisteminde yapılması düşünülen değişiklikle, cezasının belli bir oranını çektikten sonra iyi hal tespiti yapılan hükümlülerin kamu kurumlarında çalıştırılması formülü üzerinde duruluyor.

TERÖR SUÇLARINI DA KAPSAYACAK

Bu durumdaki hükümlüler, örneğin orman yangını söndürmesi, okul temizliği gibi hizmet alanlarında görev alabilecek. Düzenlemenin terör dahil tüm suç tiplerini kapsaması düşünülüyor. Mevcut uygulamada hükümlüler iyi hal dönemlerinde denetimli serbestlik, açık cezaevi veya koşullu salıverilme haklarından yararlanabiliyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Salı günkü grup toplantısında, 1 Ekim’den bu yana DEM Parti ve PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıları bir adım ileriye taşıyarak, “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz" açıklaması yapmıştı. DEM Parti'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebi hakkında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Dilekçe değerlendiriliyor, terör suçlusu olduğu için Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi." demişti.