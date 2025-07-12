Genel af çıkacak mı? Cem Küçük’ten dikkat çeken değerlendirme!

Terör örgütü PKK'nın tarihi silah bırakma kararını yorumlayan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, sürecin bir sonraki adımı olarak "genel af" konusunu gündeme taşıdı. Küçük, af çıkacağına inandığını belirtti...

Türkiye'nin ve dünya kamuoyunun gündemine oturan, terör örgütü PKK'nın 47 yıllık eylemlerine son vererek sembolik bir törenle silahlarını yakması, beraberinde yeni tartışmaları da getirdi. Sürecin olası sonuçlarını Ekol TV'de Çağlar Cilara'ya değerlendiren Gazeteci Cem Küçük, en dikkat çekici yorumunu "genel af" ihtimali üzerine yaptı.

"HAYATIN GERÇEĞİDİR, AF ÇIKARMAK LAZIM"

Küçük, PKK’nın silah bırakmasının sadece fiziki bir eylem olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir psikoloji değişimini de beraberinde getirdiğini ifade etti. Küçük, “PKK silah bırakıyorsa hayatın gerçeğidir, affı çıkarmak lazım. Af çıkacağını düşünüyorum” diye konuştu.

"SİLAH BIRAKMA PSİKOLOJİNİN DEĞİŞMESİ DEMEKTİR"

PKK’nın 47 yıllık bir terör örgütü olduğunu hatırlatan Küçük, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine dikkat çekerek, sürecin yalnızca güvenlik açısından değil, Türkiye’nin savunma politikalarında da köklü değişikliklere yol açabileceğini kaydetti.