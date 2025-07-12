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 | Yusuf Özgür Bülbül

Genel af çıkacak mı? Cem Küçük’ten dikkat çeken değerlendirme!

Terör örgütü PKK'nın tarihi silah bırakma kararını yorumlayan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, sürecin bir sonraki adımı olarak "genel af" konusunu gündeme taşıdı. Küçük, af çıkacağına inandığını belirtti...

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KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 23:01
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 23:30

'nin ve dünya kamuoyunun gündemine oturan, örgütü 'nın 47 yıllık eylemlerine son vererek sembolik bir törenle silahlarını yakması, beraberinde yeni tartışmaları da getirdi. Sürecin olası sonuçlarını Ekol TV'de Çağlar Cilara'ya değerlendiren Gazeteci , en dikkat çekici yorumunu "" ihtimali üzerine yaptı.

Genel af çıkacak mı? Cem Küçük’ten dikkat çeken değerlendirme!

"HAYATIN GERÇEĞİDİR, AF ÇIKARMAK LAZIM"

Küçük, PKK’nın silah bırakmasının sadece fiziki bir eylem olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir psikoloji değişimini de beraberinde getirdiğini ifade etti. Küçük, “PKK silah bırakıyorsa hayatın gerçeğidir, affı çıkarmak lazım. Af çıkacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Genel af çıkacak mı? Cem Küçük’ten dikkat çeken değerlendirme!

"SİLAH BIRAKMA PSİKOLOJİNİN DEĞİŞMESİ DEMEKTİR"

PKK’nın 47 yıllık bir terör örgütü olduğunu hatırlatan Küçük, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine dikkat çekerek, sürecin yalnızca açısından değil, Türkiye’nin savunma politikalarında da köklü değişikliklere yol açabileceğini kaydetti.

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ETİKETLER
#türkiye
#terör
#güvenlik
#cem küçük
#genel af
#Pkk
#Silahlarını Yaktı
#Politika
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