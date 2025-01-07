Genel af iddiaları büyüyor! FETÖ mahkumları da yararlanacak mı? MHP'den dikkat çeken çıkış

07 Ocak 2025 08:42 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 08:44

DEM Parti heyetinin önce terörist başı Öcalan ardından MHP lideri Bahçeli ile yaptığı görüşmelerin ardından genel af iddiaları ayyuka çıktı. FETÖ mahkumlarının da olası aftan yararlanıp yararlanmayacağı sorusu gündeme taşınırken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan konuya ilişkin flaş bir açıklama geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'nin terörist başı İmralı Cezaevi'ne bulunan Abdullah Öcalan'a yönelik umut hakkı çıkışı sonrası Türk siyasetinde tarihi günler yaşanıyor. Terör örgütü PKK​'nın silah bırakması karşılığında Apo'nun cezasının ev hapsine çıkarılacağı konuşulurken, genel af sesleri de güçlü şekilde işitilmeye başladı.

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Özellikle MHP cephesinin bir infaz yasası beklentisi içinde olduğu, ancak AK Parti'nin af meselesine sıcak bakmadığı iddia edilirken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan konuya ilişkin çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Millet Gazetesi'ne konuşan MHP'li Yıldız infaz kanununun çok fazla değiştiğini bu nedenle hesaplamalarda çelişkiler yaşandığını belirterek "Kanun çok fazla değişti ve yamalı bohça haline geldi! İnfaz hesaplamalarında çelişkiler yaşandı. Yeni bir infaz yasası hatta yeni bir anayasa yapılmalı, özellikle yaşlı, hasta ve tek başına hayatını devam ettirmekte zorlanan kişilerin doktor ve adli tıp raporlarıyla infazları ertelenmeli" dedi.