Genelkurmay Başkanı Gürak, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

29 Nisan 2024 10:56 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 11:33

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kritik bir temasta bulundu. Gürek, resmi davetle Ankara'ya gelen Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Osama Askar'ı askeri törenle karşıladı.

İki ülke marşlarının çalınmasının ardından Askar, onur kıtasını selamladı. Daha sonrasında ise iki isim ve beraberindeki heyetler görüşmek için toplandı.

Törenin ardından yapılan görüşme; basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arasında gerçekleştirildi.