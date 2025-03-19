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 | Mutluhan Yıldız

Gözaltı sürecine tepki gösterenlere Fahrettin Altun'dan cevap!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk ve terör operasyonu başlatılırken Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 87 kişi gözaltına alındı. Gözaltı süreci sonrası muhalefetten peş peşe tepkiler gelirken Cumhurbaşkanlığından tepkilere cevap gecikmedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızı da töhmet altında bırakmayı amaçlayan bu tip çabaların karşısında dimdik durmayı ve bu ideolojik iftira kampanyalarına karşı Cumhurbaşkanımızın hukukunu korumayı sürdüreceğiz" dedi.

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Gözaltı sürecine tepki gösterenlere Fahrettin Altun'dan cevap!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 17:49
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 17:49

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk ve terör suçu iddialarına ilişkin operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazançla elde edilen parayı akladıkları ve rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde İBB Basın Danışmanı Murat Ongun'un yanı sıra gazeteci ve iş adamlarının da aralarında bulunduğu toplam 106 kişi için gözaltı kararı verildi, İmamoğlu dahil 87 kişi gözaltına alındı.

ALTUN'DAN CEVAP GELDİ!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, muhalefetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde yapmış olduğu paylaşımlara tepki gösterdi.

Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımızın hukukunu koruyacağız

"CUMHURBAŞKANIMIZIN HUKUKUNU KORUYACAĞIZ"

"Sayın Cumhurbaşkanımızı da töhmet altında bırakmayı amaçlayan bu tip çabaların karşısında dimdik durmayı ve bu ideolojik iftira kampanyalarına karşı Cumhurbaşkanımızın hukukunu korumayı sürdüreceğiz" diyen Altun şunları söyledi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir dizi soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin ve diğer şüphelilerin gözaltına alınması kararı sonrası, başta anamuhalefet partisi yöneticileri olmak üzere birtakım mahfillerin siyasi ve ideolojik saiklerle soruşturmaların selametine halel getirme çabası içerisinde olduğunu görmekteyiz.

Başlatılan soruşturmanın içeriğine ve detaylarına hakim olmaksızın yapılan siyasi ve ideolojik değerlendirmeler arasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik akla ziyan iftiralar atıldığına da şahit olmaktayız.

Yetkisini Türk Milleti adına kullanan yargı organlarımızın bağımsızlığına yönelik yıpratma amacı taşıdığı gibi Sayın Cumhurbaşkanımızı da töhmet altında bırakmayı amaçlayan bu tip çabaların karşısında dimdik durmayı ve bu ideolojik iftira kampanyalarına karşı Cumhurbaşkanımızın hukukunu korumayı sürdüreceğiz.

Bağımsız yargının vereceği her türlü kararın tüm kesimlerce saygıyla karşılanması gerektiği düşüncemizi yineliyor, bu süreçte İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyonla mücadelemizi sürdüreceğimizi hatırlatmak istiyoruz.

Vatandaşlarımızın da teyit edilmemiş ve şüpheli içeriklere dikkatle yaklaşarak bu mücadeleye destek olmalarını, her zaman olduğu gibi resmi kurum ve yetkililerin açıklamalarına itibar etmelerini önemle rica ediyoruz."

https://x.com/fahrettinaltun/status/1902359467628384386

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