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Gözaltına alınanlara kötü muamele yapılıyor mu? EGM'den açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yapılan yolsuzluk operasyonu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protesto ve provokasyonlar sürüyor. Son olarak, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'gözaltına alınanlara kötü muamele yapıldığı' iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

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Gözaltına alınanlara kötü muamele yapılıyor mu? EGM'den açıklama geldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 19:44
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 19:44

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası gündemdeki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Özellikle sosyal medyada bilgi kirliliği de had safhada.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'gözaltına alınanlara kötü muamele yapıldığı' iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, Türk polis teşkilatının, yasa dışı eylemlere karşı görevini büyük bir özveri, sabır ve sağduyuyla yerine getirdiği belirtildi.

Gösteri ve eylemlerde gözaltına alınan kişilerle ilgili işlemlerin yasal mevzuat çerçevesinde titizlik ve hassasiyetle yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından kasıtlı olarak gözaltına alınanlarla ilgili 'kötü muamele' yapıldığı paylaşımları yapılmaktadır. Bu aşağılık bir yalandır. Polisimize yapılan bu iftirayı atan ve yayanlarla ilgili olarak yasal işlemler başlatılmıştır."

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