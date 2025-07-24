Gündemin nabzı Taksim Meydanı’nda! Barış Yarkadaş, Hasan Basri Akdemir, Mustafa Ertekin, Cem Kaya’dan önemli açıklamalar…

TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Taksim Meydanı programında yine Türkiye'de öne çıkan konular değerlendiriliyor. Gürkan Hacır'ın sunduğu programın konukları Barış Yarkadaş, Hasan Basri Akdemir, Mustafa Ertekin, Cem Kaya…



Programda değerlendirilecek gündem maddeleri şöyle:

Türkiye’nin Uyarılarını Dinlemeyen Terör Örgütü YPG/PKK ‘Silah Bırakmıyoruz’ Dedi… Türkiye Silah Bırakmayan Gruplara Karşı Askeri Yardım İsteyen Suriye’ye Harekat Mı Yapacak?

Silah Bırakan Teröristlerin Akıbetleri Belli Oluyor… MİT Başkanı Kalın, Siyasi Partilere Hangi 5 Aşamalı Planı Anlattı? CHP Terörsüz Türkiye Komisyonuna Katılacak Mı?

Yolsuzluk Soruşturmalarının İtirafçısı Aziz İhsan Aktaş Konkordato İlan Etti… İBB Soruşturmasında Etkin Pişmanlıktan Yararlanan İş İnsanı Hangi Skandal İtiraflarda Bulundu?

Merkez Bankası Faizi İndirdi… Yeni ÖTV Düzenlemesi Araç Fiyatlarını Vurdu… Vatandaş Yeni Zamlar İçin Ne Dedi?

Gazeteci Barış Yarkadaş, İbrahim Kalın'ın terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecindeki aktardıklarını açıkladı. Barış Yarkadaş şunları söyledi:

“İbrahim Kalın terör örgütünün silah bırakma sürecini partilerle 5 ayrı aşamada değerlendirdi. Kalın’ın aktardıklarına göre biz şu an 4. aşamadayız, yani silah bırakma aşamasındayız.”

https://x.com/tgrthabertv/status/1948447136871580061

Gazeteci Mustafa Ertekin, Orta Doğu'daki gerginliğe ilişkin açıklama yaptı. Mustafa Ertekin: “Coğrafyada şeytani bir plan işliyor.”

“Önemli olan terör zihniyetinin yanmasıydı”

https://x.com/tgrthabertv/status/1948453237927149863

SURİYE ASKERİ DESTEK TALEP ETTİ, TÜRKİYE OPERASYON MU YAPACAK?

Konuya ilişkin açıklama yapan Avukat Cem Kaya:

“Şara, MİT’in koruması altında. TSK ve Türk İstihbaratı bölgede çok etkin operasyonlar yapıyor."

https://x.com/tgrthabertv/status/1948459146464165988