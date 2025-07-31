Gündemin nabzı Taksim Meydanı'nda: Barış Yarkadaş'tan önemli değerlendirmeler

TGRT Haber'in merakla beklenen programı Taksim Meydanı yine Türkiye'nin gündemini yakından inceledi. Gürkan Hacır'ın sunduğu programın konukları Barış Yarkadaş, Mustafa Ertekin, Mücahit Birinci ve Hasan Basri Akdemir.

Programda konuşulacak konu başlıkları:

- Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu: Hangi partiyi kimler temsil edecek? İlk toplantı ne zaman?

- CHP'de kriz üstüne kriz... Komisyon kavgası kızıştı... Özgür Özel Atatürk'ün fotoğrafı yerine İmamoğlu'nun asılmasını nasıl savundu? Genel merkezden ihraç hamlesi mi gelecek?

- Belediyelere yolsuzluk soruşturmasında kritik gelişme: ICRYPEX sahibi Gökalp İçer’in mal varlıklarına neden el kondu?

- Trump'ın Orta Doğu'daki gölgesi Barrack'tan "SDG entegre olacak" açıklaması... Bakü'deki İsrail-Suriye görüşmelerinden ne çıkacak?

Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı bu akşam saat 21.00'de TGRT Haber'de!

