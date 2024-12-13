Hakan Fidan Ürdün'e gidecek! Gündemde Suriye var 

13 Aralık 2024 21:08 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 21:11

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14 Aralık 2024 tarihinde Ürdün'de düzenlenecek olan ve Suriye konusunun ele alınacağı toplantıya katılacak. Önemli zirve, Ürdün'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

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Suriye​'deki Esad sonrası döneme ilişkin diplomatik çalışmaları devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​, Ürdün​'de gerçekleşecek olan "Suriye" konulu toplantıya katılım sağlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu ziyaret için "Sayın Bakanımız, 14 Aralık 2024 tarihinde Ürdün’ün ev sahipliğinde düzenlenecek olan Suriye konulu toplantıya katılacaktır" ifadelerine yer verildi.