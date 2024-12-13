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Hakan Fidan Ürdün'e gidecek! Gündemde Suriye var 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
13 Aralık 2024 21:08 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 21:11
Hakan Fidan Ürdün&#039;e gidecek! Gündemde Suriye var 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14 Aralık 2024 tarihinde Ürdün'de düzenlenecek olan ve Suriye konusunun ele alınacağı toplantıya katılacak. Önemli zirve, Ürdün'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Suriye​'deki Esad sonrası döneme ilişkin diplomatik çalışmaları devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​, Ürdün​'de gerçekleşecek olan "Suriye" konulu toplantıya katılım sağlayacak.

Hakan Fidan Ürdün'e gidecek! Gündemde Suriye var  - 1. Resim

Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu ziyaret için "Sayın Bakanımız, 14 Aralık 2024 tarihinde Ürdün’ün ev sahipliğinde düzenlenecek olan Suriye konulu toplantıya katılacaktır" ifadelerine yer verildi. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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