Hakan Fidan'dan F35 açıklaması! 'Yakın zamanda somut bir adım...' 

28 Eylül 2024 21:14 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 21:21

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD ile yapmış olduğu F-35 anlaşmasına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Fidan ABD'nin müttefik olduğunu hatırlatarak, "Yakın zamanda somut bir adım gelir mi, bekleyip göreceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​ TRT Haber'de dünya ve Türkiye​ gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Türkiye’nin aktif diplomasi yürüttüğünü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin​ meselesine dair yaptığı vurgu ile büyük yankı uyandırdığını belirtti.

Türkiye’nin Filistin konusundaki duruşunu ve bağımsız bir Filistin devleti kurulmasına yönelik çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Fidan, Türkiye ile ABD​ arasındaki F-35 anlaşmasına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

"BM KONUŞMALARI FİLİSTİN ÜZERİNEYDİ"

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

BM Genel Kurulu​ bu yıl Türkiye açısından oldukça verimli geçti. Cumhurbaşkanımızın Genel Kurul'da yaptığı hitap inanılmaz derecede etki oluşturdu. Hitabın üçte ikisi Filistin meselesiyle ilgili oldu. Bu da son derece etkili oldu. Bizim için çok yoğun bir hafta oldu.

Çok farklı platformlarda birçok toplantı yaptık. BM çatısı altında yapılan toplantılar çok etkili oldu. Bağımsız bir Filistin devletinin kurulması vurgusunu yaptık. ABD'nin ayak diremesi sebebiyle oylama yapılmasına engel olunuyor. İşgalin kendisi unutturulmuş, zulmün kendisi unutturulmuş, İsrail'in illüzyonu içerisinde yaşıyordu uluslarlarası toplum. Bizim ilk hedefimiz bağımsız Filistin devletinin tanınması. Bu sağlanmadıkça Orta Doğu'ya barış gelmeyeceği herkesçe malum.

"ABD ÇARESİZLİK İÇİNDE"

ABD sistemi bir çaresizlik içinde. Amerikan siyasetinde siyonizm kök salmış durumda. Bunun üzerinden kariyerler ve networkler yapılıyor. Kongre üyesi yapılıyorlar, senatör yapılıyorlar. Lobinin etkisiyle İsrail aklına hizmet eden kabul edilmiş bir gerçek var. Bazı Amerikalılar bu durumdan rahatsızlık duyuyor. ABD'nin bütün gücünün İsrail'in emrinde olması rahatsızlık verici. Netanyahu'nun stratejilerine baktığımızda hem kendi ülkesini hem müttefiklerini büyük bit ateşin içine çekiyor.

F-35 SÜRECİNDE SON DURUM...

Beklentimiz ABD'nin müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesi. Yakın zamanda somut bir adım gelir mi, bekleyip göreceğiz.

"TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ÜLKE"

Normalleşme ile birlikte o ülkelerin de rahatladığını görüyoruz. Dostları ve hasımları için büyük bir ülkeyiz. Türkiye bölgede yapıcı ve olumlu bir ilişki geliştirme içerisinde. Cumhurbaşkanımızın yapıcı dili ve barış dili çok önemli.

"ÜLKEMİZİN DİPLOMATİK AĞI BÜYÜYOR"

Cumhurbaşkanımız bizim için tarihi bir fırsat. Bizim uygun yöntemlerle halk tarafından oluşturulmuş bu iradeyi kullanmamız gerekiyor. Sistemli çalışarak bu iradenin oluşturduğu alanda çalışmamız gerekiyor. Birden fazla kuruluşumuz birçok noktada meseleleri çözmeye çalışıyor. Oluşturulan mekanizmayla meseleleri bulunduğu yerde çözüyoruz. Dışişleri Bakanlığımızı son 1 yıl içerisinde ciddi bir şekilde reform ettik. Dış politikadaki uygun mesajları alıp üstün bir koordinasyon şeklinde az zamanda nitelikli iş yapma potansiyelindeyiz.