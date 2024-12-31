Hakan Fidan'dan Fransız basınına AB mesajları: Türkiye, Avrupa ile birleşmeli

31 Aralık 2024 13:35 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 13:38

Fransız basınına Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair açıklamalarda bulunan Hakan Fidan, "Tekrar Sarkozy öncesi çizgiye geri dönmek zorundayız" dedi.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Fidan Türkiye​'nin bu ülke ile ilişkilerinin en gerilimli dönemini yaşadığı Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy dönemi hatırlatarak, iki ülkenin Sarkozy öncesi dönemdeki çizgiye dönmesi gerektiğini ifade etti.

AB'YE İKİ SEÇENEK SUNDU

Fransız televizyonu France 24'e konuşan Fidan, Türkiye’nin AB üyeliğinin stratejik bir adım olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Avrupa'nın güvenlik stratejilerine ilişkin iki farklı yaklaşımın olduğunu ifade eden Fidan, ilk yaklaşımın ise Avrupa’nın Türkiye’yi de içine alarak uluslararası kaos ve jeopolitik risklere karşı daha dirençli bir yapıya kavuşması olduğunu söyledi. Diğer yaklaşımı ise Avrupa’nın güvenlikte dış aktörlere bağımlı kalması olarak tanımladı.

“ALTIN ZAMANLAR” BENZETMESİ

Hakan Fidan​, Türkiye'nin 2007-2008 döneminde AB üyeliğine yönelik önemli adımlar attığını ve bu dönemin ilişkiler​ açısından “altın zamanlar” olduğunu ifade ederken "Ancak Sarkozy döneminde Türkiye’nin üyelik sürecinin kimlik siyaseti tartışmalarının bir parçası haline geldi. "Tekrar Sarkozy öncesi çizgiye geri dönmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"ETKİLİ BİR BÖLGESEL GÜÇ..."

Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde liyakate dayalı bir yol haritasının yeniden oluşturulması gerektiğini de vurgulayan Fidan, Türkiye’nin Avrupa ile birleşmesinin, bölgesel bir güç olarak daha etkili olmasını sağlayacağını söyledi.