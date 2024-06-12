Hakan Fidan'dan Gazze diplomasisi: Yanlarında olmaya devam edeceğiz

12 Haziran 2024 17:45 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 17:45

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile ortak basın toplantısında bir araya geldi.

Burada Gazze'ye ellerinden gelen yardımı esirgemediklerini söyleyen Fidan, Türkiye'nin ilerleyen günlerde de Gazze'nin yanında durmaya devam edeceğini söyledi.

Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira ise Bakan Fidan ile bölgesel sorunların ele alındığını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yakınlaştığını ifade etti.

RUSYA ZİYARETİ: BÖLGESEL İLİŞKİLERİ MASAYA YATIRDIK

Basın toplantısında Rusya'ya yaptığı ziyaret hakkında da açıklamalarda bulunan Fidan, "Son günlerde ortaya çıkan tavırlarda olumlu rol oynadığını görmekten memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Rusya’ya gittik, Rusya’da iki ayaklı ziyaret gerçekleştirdim. Moskova ile ikili temaslarımda Putin, Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya gelme imkanım oldu. Bölgesel ilişkileri masaya yatırdık. Ukrayna’da devam eden savaş, neler yapılabilir, Suriye meselesi başlıca konular arasındaydı" ifadelerini kullandı. Bakan Fidan ayrıca "Ukrayna konusunda Türkiye’nin yaklaşımlarına sıcak baktıklarını duyduğumuzu ifade etmek isterim" dedi.

Bakan Fidan Türkiye'nin BRICS'e olası katılımı ile ilgili "BRICS gündemini anlamak üyelerin görüşlerini dinlemek adına oldukça faydalı oldu. BRICS’in kimlik ve siyaset çeşitliliğini artıran bir örgüt olduğunu gördük. Bugün Brezilyalı mevkidaşımı Ankara’da ağırlıyorum. Yarın Üsküp’e gideceğiz. Güney Doğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Zirvesine katılıp ertesi gün İtalya’da G20 toplantısında sayın Cumhurbaşkanına refakat edeceğiz" ifadesini kullandı.