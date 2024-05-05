Hakan Fidan'dan korkutan açıklama: Büyük savaşın habercisi... 

05 May 2024 20:01 - Güncelleme : 05 May 2024 20:02

El Arabiya Televizyonu'na konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin iki devletli çözüm konusunda yoğun çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Fidan, İslam dünyasının Filistin meselesinde artık birlik içinde hareket ettiğini vurgulayarak, bu trajediden ders çıkarılmaz ve iki devletli çözüme gidilmezse yeni Gazze savaşları gibi daha büyük savaşların ve gözyaşlarının kaçınılmaz olacağı uyarısında bulundu.

Fidan, İsrail'i 1967 sınırlarını kabul etmeye davet ederek, bütün Filistinlilerin bu çerçevede kurulacak Filistin devletine razı olduğunu ifade etti.

"BÜYÜK SAVAŞIN HABERCİSİ OLABİLİR"

Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki terörle mücadelesinde kararlı olduğunu ve bu konuda hiçbir taviz verilmeyeceğini vurgulayan Fidan şunları söyledi:

Bu trajediden ders çıkarmazsak, iki devletli çözüme gidilmezse bu son Gazze savaşı olmayacak. Başka savaşlar ve gözyaşları bizi bekliyor olacak. İsrail’i de 1967 sınırlarını kabul etmeye davet etmemiz lazım. Sadece Hamas değil bütün Filistinliler 1967 esas alınarak kurulacak Filistin devletine razı. Bu gerginlik daha büyük bir savaşın habercisi de olabilir. Şu an için durum sakinleşmiş görünse de bu potansiyel her zaman var.