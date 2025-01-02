Hakan Fidan'dan terörle mücadele mesajı! 'Tüm unsurlarıyla Suriye'yi terk etmelidir'

02 Ocak 2025 18:53 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 18:56

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Bernard Quintin ile Ankara’da buluştu. Fidan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Tüm terör unsurları Suriye'yi terk etmeli. Yeni dönemde de kendini sıkıntıda hisseden herhangi bir çoğunluk ya da azınlık varsa, kim olursa olsun, Türkiye bunların da hamisidir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika​ Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Bernard Quintin ile Ankara’da bir araya geldi.

Bakan Fidan, uluslararası sistemin ciddi bir açmaz ve krizle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, Türkiye​'nin bu krizleri çözmek adına yapıcı bir rol üstlendiğini vurguladı.

Suriye​'nin toprak bütünlüğünü korumak ve bölgedeki güvenliği sağlamak adına Türkiye'nin kapsamlı öneriler sunduğunu belirten Fidan, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye olarak hem uluslararası sistemin baş başa kaldığı bu krizi en iyi şekilde çözmek, hem de Türkiye'nin endişe ettiği güvenlik endişelerini ortadan kaldırmak, hem de Suriye'deki ulusal bütünlüğü, toprak bütünlüğünü sağlamak, başta Kürtler olmak üzere yakın coğrafyada bulunanların güvenliği de sağlamak için tekliflerimiz hazır. Bir an önce Suriye hükümetinin kampların ve hapishanelerin güvenliğini devralıp, Türkiye de bu konuda elinden gelen desteği vermeye hazırdır.

"TÜM TERÖR UNSURLARI SURİYE'Yİ TERK ETMELİ"

Diğer taraftan Suriye'de kamplar dışında da bulunan yabancı terörist savaşçılarla alakalı, özellikle PKK saflarında bulunan, ülkenin birliğine, bütünlüğüne karşı duran, sadece Suriye'nin birliğine, bütünlüğüne karşı durmakla kalmayıp, Türkiye'nin ve çevre ülkelerin de birliğinin bütünlüğünü tehdit altına alan unsurların da bir an önce ülkeyi terk etmelerini istiyoruz. Türkiye dış politikasında belli prensiplere dayalı hareket etmekte. Bunların başında da özellikle bir konuyu kimin yaptığına veya kime yapıldığına değil, ne yapıldığına ve nasıl yapıldığına bakıyoruz.

"TÜRKİYE ONLARIN HAMİSİ, KORUYUCUSUDUR"