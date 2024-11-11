Hakan Fidan'ın Atina temaslarının perde arkası | Yunan basını yazdı: Ege'de 'Beşinci Kanal' kuruluyor

11 Kasım 2024 09:46 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 10:49

Dışışleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunan mevkidaşı Yorgos Gerapetritis arasında cuma günü Atina'da gerçekleşen görüşmenin detaylarını Yunanistan basını yazdı

Geçen cuma öğle saatlerinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis'in Atina'da gerçekleştirdiği görüşmenin içeriği Yunan basını tarafından kulis bilgileriyle haberleştirildi. Kathimerini'de yer lan habere göre iki bakman, Vasilissis Sofias Caddesi’ndeki binanın ofisinde iki saat boyunca ilkeler üzerine konuştu. Haritaların çıkarılmadığı görüşmede teknik detaylara girilmeden kritik konular ele alındı.

SABİT POZİSYONLAR İLK KEZ MASADA

İşte Kathimerini'deki haberin ayrıntıları

"Gerek baş başa görüşmede gerekse genişletilmiş görüşmeler sırasında, Gerapetritis ve Fidan, Atina ve Ankara'nın ifade ettiği sabit pozisyonlar çerçevesinde kaldılar ve Gerapetritis'in belirttiği gibi, bu konu hakkında ilk kez bir görüşme gerçekleştirdiler.

Atina için, kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırmasından başka bir anlaşmazlık yokken, Ankara içinse Fidan’ın tanımladığı gibi "birbiriyle bağlantılı konular" da mevcut.

DOSTLUĞU PEKİŞTİRECEK DİPLOMATİK ADIMLAR

Bununla birlikte, iki bakan bu konuları konuşmaya devam etme konusunda hemfikir oldular. Bir sonraki baş başa görüşme için fırsatlar, ya 4-6 Aralık'ta Malta'da yapılacak AGİT zirvesinde ya da öncesinde 3-4 Aralık'ta Brüksel'deki NATO zirvesinde olabilir.

AGİT bakanlar zirvesi, Yunanistan ve Türkiye'nin birbirini desteklediği bir başka ilginç test olacak. Yunanistan, AGİT Genel Sekreterliği için Feridun Sinirlioğlu'nu desteklerken, Türkiye de Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'nin başkanlığı için Mania Telalian’ın adaylığını destekliyor.

Bu dönemde, yani 2-3 Aralık'ta, Siyasi Diyalog (Alexandra Papadopoulou ve Mehmet Kemal Bozay) ve pozitif gündem (Kostas Fragkogiannis ve Mehmet Kemal Bozay) konularında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde de toplantılar yapılacak.

EGE'DE BİR İLK: "BEŞİNCİ KANAL" UZLAŞMASI

İki bakan arasındaki görüşmelerdeki en ilginç gelişmelerden biri, yeni bir diplomatik kanal oluşturma kararıydı. Bu, durumu sakinleştirmek için doğrudan temasların yanı sıra bir başka (beşinci) kanal oluşturulması anlamına geliyor.

Yeni yılla birlikte, Şubat veya Mart aylarında, iki lider, Kyriakos Mitsotakis ve Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde Ankara'da bir sonraki Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısının yapılması bekleniyor.

Türk kaynaklarından gelen mesaj, iki dışişleri bakanının yaptığı görüşmenin ardından "İlk adım atıldı ve anlamlı bir diyalog başlatıldı, farklılıklar olsa da." şeklindeydi.

Görüşme, Atina ve Ankara’nın süreci devam ettirme konusundaki örtülü bir anlaşmasının da göstergesi olarak değerlendiriliyor; bu, bölgedeki istikrarı sağlama amacı taşıyor.

UZLAŞMA TAMAM

Son haftalarda, AGİT için başka bir geminin (Ege) yaptığı farklı bir projeyle ilgili ön araştırmalar sırasında NAVTEX dışında herhangi bir gerilim yaşanmadı. Türkiye'nin Ege'deki yaklaşımı ile Doğu Akdeniz'deki tutumu arasında farklılık göze çarpıyor.

Genel olarak, Atina ve Ankara'nın bu süreci sürdürmek için uzlaştıkları görülüyor.