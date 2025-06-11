Halk TV'ye kayyum atanacak mı? TGRT Haber'de dikkat çeken açıklamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ''suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet etmek'' suçlarından soruşturma yürütülen Aziz İhsan Aktaş'ın alınan beyanı ve yapılan araştırmalar sonucunda, Cafer Mahiroğlu'nun ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin tespitlerde bulunuldu.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı olan Cafer Mahiroğlu hakkında ''ihaleye fesat karıştırmak'' suçundan soruşturma başlatıldı.

Yurt dışına çıktığı tespit edilen şüpheli Mahiroğlu ile ilgili İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarıldı.

Aziz İhsan Aktaş, hakkında yürütülen soruşturmada etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdikten sonra tahliye edilmişti.

Yaşanan yeni gelişme, kulislerde 'Halk TV'ye kayyum mu atanacak?' iddialarını da beraberinde getirdi. Konuyla ilgili TGRT Haber Medya Kritik programında değerlendirmede bulunan gazeteci Nagehan Alçı, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Alçı şu ifadeleri kullandı: "Nagehan Alçı: Gördüğüm kadarıyla Cafer Mahiroğlu ile ilgili çıkarılan bu karar, onun medya patronu şapkasından değil, iddia edilen birtakım ihalelerle ilgili soru işaretlerinden kaynaklanıyor.

'FAALİYETLER İNCELENMELİ'

Gazetecilerin böyle bir damgalanmasını da doğru bulmuyorum. Elbette ki kim suç teşkil edebilecek faaliyetlerin içine girdiyse hukuk devleti çerçevesinde incelenmeli.

Türkiye'de özgür bir basın olacak, şeffaflaşma olacak ve medya sahiplerinin finansmanlığı konusunda da şeffaf bir yapı olacak.

'İMAMOĞLU İLE ÇOK YAKINLARDI'

Medya bir para kazanma aracı olarak değil bir güç aracı olarak görünüyor. Benim bildiğim kadarıyla Cafer Mahiroğlu'yla Ekrem İmamoğlu'nun çok yakın bir ilişkisi vardı. Bu ilişki şu aşamada İBB değil, galiba Beşiktaş Belediyesi üzerinden bir konu. İş insanlarıyla, iş dünyasıyla siyasetçilerin bu kadar girift, medya patronuysa başka yerlerde patron, bu ilişki nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bununla ilgili bilgi sahibi olmamız lazım.

'HER ŞEY ŞEFFAF OLMALI'

Tekrar söylüyorum bu soruşturmalar, bir şekilde Türkiye'nin kronik sorunlarına çare olursa eğer, buradan bir düzlüğe çıkılacağını düşünüyorum. Bunun için de burada da soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Yani Halk TV'ye kayyum atanır mı, atanmaz mı? Normal şartlarda bu iddialar Halk TV sahipliği üzerinden ya da oranın yayın politikası üzerinden gitmiyorsa tabii ki atanmaz. Böyle bir olasılık ben de görmüyorum."