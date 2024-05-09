Halktan CHP'li belediyelere güven oyu çıkmadı! Yerel seçim sonrası yapılan çarpıcı anket sonuçları

09 May 2024 13:06 - Güncelleme : 09 May 2024 15:15

Yerel seçimlerde CHP'nin belediyelerde birinci parti çıkması akabinde AREDA Survey şirketi bir anket çalışması yaptı. Belediyecilikte siyasi tarihinin en yüksek seviyesine ulaşan CHP'ye verilen oyların altında yatan neden çok farklı çıktı. AREDA Survey şirketi yaptığı yerel seçim sonrası anket çalışmasında vatandaşlara belirli sorular sordu.

HALKTAN CHP'Lİ BELEDİYELERE GÜVEN OYU ÇIKMADI!

1977 yılında yapılan yerel seçimlerden beridir CHP ilk kez Türkiye geneli birinci parti çıktı. En son CHP Bülent Ecevit zamanında belediye seçimlerinde yükselişe geçmişti. Ancak CHP'nin, 12 Eylül askeri darbesi akabinde belediyelerde kazanma oranı düştü. Ege Bölgesine sıkışıp kalan CHP 2024 31 Mart seçimlerinde zinciri kırdı. Sonuçlarla ilgili vatandaşla yapılan anketlerde ise CHP'nin zinciri kırması ardında Hükümete duyulan tepki çıktı. Halkın yüzde 76'sına yakın kişi Hükümete duydukları tepkiden dolayı CHP oy verdiklerini belirtti. CHP'nin belediye başarı iktisadı ise oldukça düşük kaldı. Halktan CHP'ye güven oyu çıkmadığı anket sonuçlarıyla kanıtlandı.

YEREL SEÇİM SONRASI YAPILAN ÇARPICI ANKET SONUÇLARI

AREDA Survey şirketinde yer alan sorular ve cevapları;

CHP’nin seçimlerde bu kadar yüksek oranda oy alacağını bekliyor muydunuz?

"CHP’nin 31 seçimlerinde elde ettiği başarının bu düzeyde olacağı beklentisi doğal olarak en fazla CHP’li seçmende bulunmaktadır. CHP’ye oy verenlerin yüzde 84,1’i bu başarıyı beklediğini belirtmektedir. İYİ Partililerin yüzde 65,2’si ile DEM Partililerin yüzde 60,9’u CHP’nin gösterdiği başarıyı beklediklerini belirtmektedirler. Buna karşın AK Parti ve MHP seçmeninin ekseri çoğunluğu CHP’nin bu başarıyı göstereceğini beklemediği anlaşılmaktadır. İki Parti seçmeninin yüzde 80 civarındaki bir kesimi için CHP başarısı sürpriz olmuştur."

Sizce CHP’ye verilen desteğin temelinde ne yatıyor?

"CHP, 1990’lardan sonra genel olarak rejim, laiklik ve devlet üzerinden bir söylem dillendiriyordu. Deniz Baykal, 2009 yerel seçimlerinde kamuoyuna “çarşaf açılımı” olarak yansıyan yeni bir politikayla merkeze doğru açılmaya başladı. Fakat yerel seçimlerden sonra Baykal devre dışı kalınca merkeze yürüme hatta merkezin ötesinde sağ kanada doğru kanat çırpma hamlesini Kemal Kılıçdaroğlu yürüttü. Kılıçdaroğlu, 2019 seçimlerinde başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere merkez sağa yakın isimlerin önünü açarak CHP’ye bir ivme kazandırdı. Bu politikanın Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlıklarının kazanılmasıyla sonuçlanması CHP’de başlayan açılım konusunda yeni yöneticileri de cesaretlendirdi. Kısaca, CHP’de son on beş yılda başlayan açılımın CHP’nin bu seçimde birinci parti çıkmasında önemli bir rolünün olduğunu belirtmekte yarar vardır. Araştırmada yapılan sorgulamada katılımcılara iki seçenek sunularak CHP’ye verilen desteğin en fazla bu iki seçenekten hangisine bağlı olduğu sorgulaması yapılmıştır. Araştırmaya katılanların yüzde 76,3 gibi ekseri çoğunluğu bu desteği hükümete duyulan tepkiye bağlamaktadır. CHP’ye verilen desteği bu partinin belediyelerdeki başarılı icraatlarına bağlayan sadece yüzde 23,7’lik bir kesim bulunmaktadır."

Sizce CHP’ye verilen desteğin temelinde ne yatıyor?

"CHP, seçmeni dışındaki tüm seçmen kitlesi CHP’ye verilen desteğin temelinde hükümete duyulan tepkiyi görmektedir. AK Partililerin yüzde 98,8’i ile MHP’lilerin yüzde 98,6’sı CHP başarasının altında bu hususu görmektedir. Hükümete duyulan tepkiyi CHP başarısının temeline yerleştirenlerin oranı İYİ Partililerde yüzde 74,5, DEM Partililerde ise yüzde 58,8 düzeyindedir. CHP’ye oy verenler bu konuda farklı bir düşünceye sahiptirler. Zira bu partiye oy verenlerin yüzde 60,8’i CHP başarısının temelinde CHP’li belediyelerin başarılı icraatlarını görmektedir. Yine de CHP’lilerin yüzde 39,2’si seçmenin kendi partisine hükümete duyduğu tepkiden dolayı destek verdiği düşüncesini taşımaktadır. Tüm bu verileri dikkate alarak bir değerlendirme yaptığımızda hükümetin ekonomideki politikalarının kendisine olan desteğin kesilmesinde belirgin biçimde rol oynadığını söyleyebiliriz."