Hamza Dağ'dan CHP’ye erken seçim tepkisi

11 Eylül 2024 15:09 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 15:10

Türk siyasetinde erken seçim tartışmaları yeniden alevlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'ye erken seçim tepkisi gösterdi. Hamza Dağ, ''CHP bir şeyi değiştirmek istiyorsa belediyecilik anlayışını değiştirsin'' dedi.

"Türkiye Buluşmaları" kapsamında Niğde'de açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Diyarbakır'da kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'a Allah'tan rahmet dileyerek, şüphelilerin muhakkak cezasını bulacağını söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, erken seçim tartışmalarıyla ilgili de konuştu.

ERDOĞAN'A ÖVGÜ

AK Parti'nin ilk günden itibaren Türkiye siyasetine can suyu olduğunu belirten Dağ, "Bizim için değişim, gelişimi ve yeniliği hedefleyen bir kavramdır. AK Parti'de değişim, dostlar alışverişte görsün mantığıyla yapılmaz. Siyasi menfaat elde etmek uğruna suyu bulandırmak için ortaya atılmaz. Recep Tayyip Erdoğan, daima milletine ve teşkilatına kulak veren bir siyaset insanıdır. Erdoğan, memleketin neresinde olursa olsun yol arkadaşlarını dinleyen, onların fikirlerine önem veren bir liderdir. Bu doğrultuda ülkemizin her bir noktasında Türkiye Buluşmaları'nı gerçekleştiriyoruz." dedi.

İZMİR'DEKİ SOKAK RÖPORTAJI OLAYI

İzmir'de sokak röportajında bir kişinin, cahilce ifadelerle hem Cumhurbaşkanı'na hem de millete hakaret ettiğini söyleyen Dağ, CHP’nin kişiye sahip çıktığını hatırlatarak "CHP, bu tavrıyla fabrika ayarlarına dönmüştür. Millete hakaret eden, Cumhurbaşkanı'mıza ve AK Parti'ye oy verenleri kendince aşağılayan bu kişi, CHP tarafından onur konuğu gibi ağırlanmıştır. Bu hadisede onur nerededir, gururlanacak ne vardır? CHP ve onun kukla genel başkanı bu olayın neresine sahip çıkmıştır? CHP tarafından milletin aşağılanması alkışlanacak ve alkışlatılacak bir eylem midir? Bu yaşananlar, CHP'nin değişim ve normalleşme gibi konularda ne denli riyakar olduğunu da bir kez daha gözler önüne sermiştir." dedi.

CHP'YE ERKEN SEÇİM TEPKİSİ

Hamza Dağ Türkiye'de erken seçim tartışmalarının gündeme getirilmeye çalışıldığını söyleyerek ''CHP'nin yalan ve riya siyasetinden sonra en istikrarlı olduğu ikinci konudur. Türkiye'nin erken seçim gibi bir gündemi yoktur. Bu beyhude tartışmalarla siyasete zaman kaybettirmesinler. Beceriksizlikleri ve icraatsızlıkları ile nam salan belediyelerine odaklansınlar, milletimize hizmet etsinler. CHP, illa ki bir şey değiştirmek istiyorsa, milletimize çile olan CHP belediyecilik anlayışını değiştirmelidir." ifadelerini kullandı.