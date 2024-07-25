Hamza Dağ'dan Özgür Özel'in SGK borcu iddialarına 5 belediyeyle cevap geldi

25 Temmuz 2024 20:51 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 21:10

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'en fazla SGK prim borcuna sahip 5 belediyenin AK Parti'den devralınan belediyeler olduğu' iddiaları sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ bu belediyelerin önceki dönem de CHP yönetiminde olduğu üç belediyenin ise neredeyse hiç AK Parti tarafından yönetilmediği hatırlatması geldi.

EN BORÇLU BELEDİYELER CHP'DE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı SGK'ya en fazla prim borcu olan ilk 5 belediyedeki CHP yönetimindeki iller dikkat çekmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu belediyeleri AK Parti'den devraldıklarını söyleyerek okları AK Parti'ye yöneltmişti.

Dağ sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en fazla SGK prim borcuna sahip 5 belediyenin AK Parti’den devraldıkları belediyeler olduğunu ifade etmiştir. Ancak işin gerçeği, Sn. Özgür Özel’in ifade ettiği gibi değildir. SGK’ya en çok borcu olan 5 belediye sırasıyla Ankara, İzmir, İstanbul, Adana, Şişli Belediyesi şeklindedir. Bu 5 belediyenin tamamı bir önceki dönemde de CHP tarafından yönetilmiştir. Üçünü ise AK Parti, neredeyse hiç yönetmemiştir. Emekli vatandaşlarımızı tamamen siyasete malzeme yapma gayesiyle hareket edenler, eğer devlete ve millete katkı sunmak istiyorsa yapmaları gereken ilk şey SGK’ya olan borçlarını ödemektir. Kaldı ki bu durum sadece CHP’li belediyeler için geçerli bir uygulama değildir. Türkiye’de tüm belediyeler için geçerlidir. Özel sektör ve kamu kurumları nasıl SGK borçlarını ödemekle yükümlüyse belediyeler de aynı şekilde bu borçları ödemekle yükümlüdür. Sn. Özel hamaseti ve “Her çiftçiye traktör” yalanında olduğu gibi “Çarpıcı olsun diye” beyhude nutuk çekmeyi bırakmalı, belediye başkanlarına -eğer gücü yetiyorsa- bu borçları derhal ödeme talimatı vermelidir."