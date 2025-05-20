HSK seçiminde CHP gerilimi: Kurulu terk ettiler

TBMM’de Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelik seçimi öncesinde sert tartışmalar yaşandı. Komisyondaki oylamanın usulsüz yapıldığını öne süren muhalefet, iktidarın anayasayı ihlal ettiğini savundu. Gerilim tırmanırken CHP grubu Genel Kurulu terk etti. İşte yaşanan süreç...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelik seçimi öncesinde tansiyon yükseldi. Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin’in, komisyondaki oylamanın usule aykırı olduğunu savunması üzerine usul tartışması açılması istendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, talebe onay vererek tartışmayı başlattı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, HSK üyelerinin tamamının iktidar tarafından belirlendiğini iddia ederek anayasanın ihlal edildiğini ileri sürdü. "İktidar, kendi icat ettiği yöntemlerle anayasa hükmünü çiğniyor" diyen Günaydın, seçimin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını duyurdu.

Günaydın’ın konuşmasının ardından CHP milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti. Numan Kurtulmuş, tartışmaların ardından tutumunun değişmediğini belirterek seçimlerin yapılmasına karar verdi. Verilen kısa aranın ardından HSK üyeliği için oylama süreci başlatıldı.