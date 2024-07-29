Hükümet kanadından Mahmud Abbas açıklaması: Sağlık sorunlarını öne sürerek...

29 Temmuz 2024 20:26 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 21:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmud Abbas'a ikinci sitem: Bundan sonra süreci ona göre işleteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmud Abbas'a ikinci sitem: Bundan sonra süreci ona göre işleteceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de ziyaretindeki konuşmasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Türkiye'ye davet ettiğini ama bu ziyaretin gerçekleşmediğini duyurmuştu.

Mahmud Abbas'ın henüz kendisine cevap vermediğini ve davete icabet etmediğini belirten Erdoğan, Abbas'ın 'Özür dilemesi' gerektiğini söylemişti. Erdoğan sitemini, "Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz" sözleriyle duyurmuştu.

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin soruları cevapladı. Mahmud Abbas'ın olası Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik şunları söyledi:

"Haftalar önce biz Ankara'dan İstanbul'a Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte uçakla giderken, kendisine Netanyuhu kongresine davet edildiğini ve orada bir konuşma yapacağının söz konusu olacağını Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız bunu duyunca bizim de hakikatleri ortaya koymak adına ve bu yanlış yaklaşıma karşı duruşumuz netleştirmek maksadıyla sayın Abbas'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet etmemiz gerektiğini bu daveti de en kısa zamanda yapmak üzere girişimlerde bulunmamız gerektiğini ifade ettiler fakat Sayın Abbas sağlık sorunları olduğunu öne sürerek gelemeyeceğini ifade etti. Şimdi gelen yeni bilgiye göre başka bir zamanlama içerisinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve bu konuşmayı yapmak istediğini söyledi."