Hulusi Akar'dan 'teğmenler' iddiaları sonrası Nevşin Mengü ve Ümit Özdağ'a suç duyurusu: 'Hesap soracağız'

22 Kasım 2024 12:46 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 13:00

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, kılıçla yemin eden teğmenler üzerinden kendisini hedef alan gazeteci Nevşin Mengü ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı yalanladı. Akar, "Tümüyle hayal ürünü bilgileri servis etmesi kabul edilemez. Kuyuya taş atana da taşın peşinden atlayana da hukuk çerçevesinde hesap soracağız." dedi. Akar, iki isim hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

MSB'den teğmenlerin kılıçlı yemin töreni ile ilgili açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmaması

MSB'den teğmenlerin kılıçlı yemin töreni ile ilgili açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmaması

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu​ mezuniyet törenine damga vuran "kılıçlı yemin" töreni gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Teğmenler ve amiraller hakkında soruşturma başlatılmış, Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti.

Konuyla ilgili yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında yaptığı programda TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar​'ın hedef alarak şu ifadeleri kullanmıştı:

NEVŞİN MENGÜ: BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİ

"Bir dönem bakanlık yaptı. Bakanlıktan alındı. Düz milletvekili olarak kalmak istemiyor. Benim edindiğim bilgiye göre, ilk Devlet Bahçeli'ye ulaşmış. 'Efendim bunlar zafer partili. Bunlar kalkışma yapmaya çalışıyor. Buna müsamaha gösterilemez." diye kendini ön plana çıkarmaya çalışıyor. 'Beni geri getirin demeye çalışıyor."

ÜMİT ÖZDAĞ: ÇOK VAHİM İDDİALAR

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Mengü'nün Youtube yayınının ilgili kısmını paylaşarak, "Nevşin Mengü çok önemli bir bilgi/iddia paylaştı. Hulusi Akar Devlet Bahçeli'ye giderek subay yemini eden teğmenlerin Zafer Partili olduğunu söylemiş. Bahçeli'yi teğmenlere karşı Zafer Partisi üzerinden tahrik etmiş.

30 Ağustos'ta yaşanan olaydan sonra MHP'den teğmenlere yönelik 3 destek açıklaması gelmiş sonra Bahçeli teğmenleri sert şekilde eleştirmişti. Nevşin Mengü o zaman bu eleştirinin nedeninin Bahçeli'nin teğmenlerin Zafer Partili olduğuna inanması olduğunu programında anlatmıştı:

Görüştüğüm kaynaklar Hulusi Akar'ın tekrar MSB olmak için genç teğmenler üzerinden ortalığı karıştırdığını ileri sürdüler. Bu iddialar eğer doğru ise çok vahim iddialar. Zafer Partisi olarak yakından takip edeceğiz, araştıracağız" ifadelerini kullandı.

BAKAN AKAR İDDİALARI YALANLADI

TBMM Milli Savunma Komisyonu ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nevşin Mengü ve Ümit Özdağ'ı yalanladı. Söz konusu iki isim hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Akar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kişisel piar ve reyting uğruna kimse itibar suikasti yapamaz. Sözde bir gazetecinin tamamen masa başında ürettiği, kurgulanmış, gerçeklikle hiçbir şekilde bağdaşmayan tümüyle hayal ürünü bilgileri servis etmesi kabul edilemez. Basın ahlak esaslarını yok sayanları ve entelektüel ahlak yoksunlarını kınıyoruz ! Sorumsuzluğu ve seviyesizliği meslek edinmişlerin kamuoyunu meşgul etmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Kuyuya taş atana da taşın peşinden atlayana da hukuk çerçevesinde hesap soracağız."