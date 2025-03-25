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 | Mutluhan Yıldız

İBB başkan vekili Nuri Aslan oldu! Gürkan Hacır TGRT Haber'de açıkladı

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi yeni başkan vekilini belirlemek üzere yarın saat 13.00’te toplanacak. Kulislerde İBB'yi yönetecek yeni isimler dillendirilirken TGRT Haber'in edindiği bilgilere göre Nuri Aslan başkan vekili olacak.

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KAYNAK:
Mutluhan Yildiz
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 22:02
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 22:06

19 Mart'ta yolsuzluk ve kent uzlaşısı soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan, 23 Mart tarihinde ise tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İmamoğlu’nun yerine geçici olarak görev yapacak başkanvekilinin belirlenmesi amacıyla 26 Mart Çarşamba günü saat 13.00’te seçim yapılacağı duyuruldu.

Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 185 üyesi bulunurken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) mecliste 120, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 6, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 2 temsilcisi yer alıyor. CHP'nin belirleyeceği Meclis Üyesi'nin seçilmesi kesin olurken o ismin ise kim olacağı belli oldu.

İBB BAŞKAN VEKİLİ BELLİ OLDU!

Taksim Meydanı programı açılışında edindiği bilgileri canlı yayının paylaşan Gürkan Hacır, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkan vekili kim olacak diye bir soru vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkan vekili Nuri Aslan olacak. Beylikdüzü'nden siyasete başlayan, Belediye Meclis Üyesi, Sivas doğumlu Nuri Aslan bu görevde olacak." dedi.

NURİ ASLAN KİMDİR?

1969 yılında Sivas’ta dünyaya gelen Nuri Aslan, aslen Sivaslıdır ve 56 yaşındadır. Çocukluk yıllarını memleketi Sivas’ta geçiren Aslan, ilkokul eğitimini burada tamamladıktan sonra ortaokul ve lise eğitimine İstanbul’da devam etti.

Üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamlayan Aslan, burada Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makinaları) Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Gemi mühendisi olan Aslan, iş yaşamına özel sektörde adım attı ve zamanla üst düzey yönetim kademelerine yükselerek bir firmanın genel müdürlüğü görevini üstlendi.

Sivil toplum kuruluşlarında da aktif bir rol oynayan Nuri Aslan, 2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Şubesi Başkan Vekili olarak görev yaptı. Ayrıca, 2014-2018 döneminde Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttü.

2014 yılında girdiği İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu (İSİFED) Yönetim Kurulu’ndaki görevini 2021 yılına kadar sürdürdü. Bunun yanı sıra, 2009-2020 arasında Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekili olarak da hizmet verdi.

Toplumsal katılım alanında da etkin olan Aslan, 2011-2019 yılları arasında Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu.

Evli ve üç çocuk babası olan Nuri Aslan, 15 Nisan 2024 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 1. Başkanvekilliği görevine seçildi.

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