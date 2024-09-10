İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüştü!

10 Eylül 2024 20:20 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 21:29

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti. İkili, kentsel dönüşüm, İstanbul ve boğazın doğal zenginliğinin korunması üzerine görüş alış verişi yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ağırladı. İkili, İstanbul'a dair görüş alış verişinde bulundu. Bakan Kurum ve İBB Başkanı İmamoğlu, görüşme sonrası sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu'nun talebi üzerine gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

BAKAN KURUM: YEREL YÖNETİMLERLE İSTİŞARELERİMİZ DEVAM EDECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, görüşme sonrası X hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu bakanlığımızda kabul ettik. Bakanlık olarak çok önemsediğimiz İstanbul’umuzun depreme hazırlığı kapsamında kentsel dönüşüm ile İstanbul ve Boğaz’ın doğal zenginliğinin korunması konularında görüş alışverişinde bulunduk. Yerel yönetimlerle istişarelerimiz devam edecek." ifadelerine yer verdi.

İMAMOĞLU: YARARLI BİR GÖRÜŞME YPATIK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda, faydalı bir görüşme yaptıklarını kaydetti. İmamoğlu, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum ile İstanbul’un bakanlığın görev alanındaki konuları üzerine yararlı ve verimli bir görüşme yaptık." dedi.