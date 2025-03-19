İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir şok daha! Şirketine el konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında 106 kişinin ismi geçiyor ve bu kişilerin önemli bölümü de gözaltına alındı. Son dakika gelişmesi olarak soruşturma kapsamında İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konulduğu açıklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmamoğlu soruşturması ilişkin bilgi verirken, iki ayrı soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Soruşturmayı "Darbe gibi ifadelerle nitelendirmek tehlikelidir" açıklamasını yapan Tunç, "Her iki soruşturma kapsamında 106 gözaltı kararı var. Soruşturma dosyaları içinde, tanık beyanları, MASAK incelemeleri var, soruşturma hassasiyetle yürüyor." dedi.

Tunç, "Yargı yetkisi tarafsız mahkemelerce kullanılır, hiç kimseye ayrıcalık tanınamaz" açıklamasını yaparken, "Sayın Cumhurbaşkanı ile ilişkilendirmek hadsizliktir." diye konuştu.

İMAMOĞLU İNŞAAT'A EL KONULDU

Öte yandan soruşturma kapsamında İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konulduğu açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama şu şekilde;

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2024/228233 nolu soruşturma dosyasında;

19/03/2025 tarihinde soruşturma kapsamında temin edilen MASAK raporları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu İMAMOĞLU İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’ne Cumhuriyet Başsavcılığımız talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulmuştur. Kamu oyuna duyurulur…"

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah 6 sıralarında gözaltına alındı.

Gözaltı kararı sonrasında İmamoğlu'nun evinde arama yapıldı ve ev çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Arama sürerken, 106 kişiyle ilgili yürütülen operasyonun Medya A.Ş., ihaleler, kent uzlaşısı ve terör soruşturmasıyla ilgili olduğu belirtildi.

Açıklamalar, İmamoğlu ve şüpheliler hakkında iki ayrı soruşturmanın başlatıldığını gösteriyor.

Beylikdüzü ve Şişli belediye başkanları da gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı kararı sonrası 84 kişinin gözaltına alındığını, 22 şüpheli için ise işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

87 KİŞİ GÖZLATINA ALINDI

Operasyonda, İmamoğlu'nun yanı sıra İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltındaki İmamoğlu, Vatan Emniyet'te

Sabah saatlerinde gözaltına alınan İmamoğlu, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Her iki operasyonda da şüpheli sıfatında yer alan Ekrem İmamoğlu’nun sağlık kontrolünün emniyette yapıldığı öğrenildi.

Gözaltındaki isimlerin, emniyetteki işlemlerine başlandığı bildirildi.