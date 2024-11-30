İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eleştirilerine cevap!

30 Kasım 2024 19:20 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 19:24

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik eleştirilerine cevap verdi. İmamoğlu, “Belediye başkanlarımız onların yarattığı bu ekonomik depresyonda insanlarımızı sağlıklı tutmaya gayret ediyor” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu​, Cumhurbaşkanı​ Recep Tayyip Erdoğan​'ın kendisine yönelik eleştirileriyle ilgili konuştu. İmamoğlu, CHP Genel Merkezi​'nde, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında düzenlenen "Belediye Başkanları Toplantısı"na verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“KENT LOKANLARI VE KREŞLER AÇILDI”

Bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı'nın sizlere yönelik açıklamaları olmuştu. 'Millete sunacakları hiçbir şeyleri yok. Ne gam ne tasa...' İş yapmamakla eleştirdi. Ne demek istersiniz?" sorusu üzerine İmamoğlu, "derin ekonomik krize karşı" belediyelerin kent lokantaları, yurtlar, kreşler açtığını, milyonlarca öğrenciye burs verdiğini ifade etti.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İçeride yaklaşık 415 kahraman belediye başkanımız, onların yarattığı ekonomik krizde yaraları hem sarmaya hem de açıkçası onların yarattığı bu ekonomik depresyonda insanlarımızı sağlıklı tutmaya gayret ediyor. Bu sözlerini bize değil, gitsin bir emekliyle sokakta tartışmasını, bir öğrenciyle, üniversite öğrencisiyle konuşmasını ya da çocuğunu kreşe, okula yollayamayan anneyle tartışmasını öneririm. Halktan uzak kalınca iş böyle oluyor."

CHP'nin "Belediye Başkanları Toplantısı"nın öğleden sonraki bölümünde Genel Başkan Özel, belediye başkanlarına hitap edecek. Toplantının ardından bir sonuç bildirgesi yayımlanacak.