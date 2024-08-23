İBB Başkanı olacağı iddia edilmişti! Özgür Özel'den Sinem Dedetaş açıklaması 

23 Ağustos 2024 22:14 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 22:17

CHP’de 4-9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Olağanüstü Tüzük Kurultayı çalışmaları hız kazanırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın bir sonraki İBB Başkanı olduğu yönündeki iddialarla ilgili, "Hem çok erken, hem çok gereksiz, hem çok faydasız." dedi.

'DEDETAŞ GÜNDEMİNDEN RAHATSIZ OLDUK'

Boş bir gündem ortaya çıkarıldığını söyleyen Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem cumhurbaşkanlığı adayı ismi açısından hem de 'bir cumhurbaşkanı adayımız olursa onun yerine kim gelir' tartışmaları açısından. Cumhurbaşkanı adayı kim olursa olsun yerine gelecek isimler konusunda boşu boşuna böyle bir gündem ortaya çıkarılmasını doğru bulmuyorum. Bir daha böyle bir şey duymayacaksınız. Arkadaşlar uyarıldılar. 'Böyle bir şeye gerek yok' dedik. Ekrem bey de hiç memnun olmadı bu gündemden. Ben de memnun olmadım." diye konuştu.

ANKETLER NE DİYOR?

Gerçek Gündem'e konuşan Özel anket yaptırdıklarını belirtti. AK Parti'nin önünde olduklarını ifade eden Özel, "Ben partiye iyi bir tüzük yapmakla, partiyi iyi yönetmekle meşgulüm. Anketler geliyor. Bunlara göre AK Parti'den bazen 7, bazen 5 puan öndeyiz." dedi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

"Benim hızla yükselen ivmem görev onayıdır. 'Kendimle ilgili bir talebim olmayacak. Partide kavgaya izin vermeyeceğim. Ankette en yüksek kimse onu yapacağım. Kimsenin önünü kapamayacağım. Benim görevim partiyi iktidar yapmak' dediğim için ve buna samimi şekilde çaba sarf ettiğim için görev onayım hızla yükseliyor. O yüzden benim için en büyük hata günü geldiğinde teknik direktörlüğün gereğini yapmamaktır. Penaltıyı kimin atacağına karar vermek... İyi bir hakemin -en doğru kararı vermesi gereken kişinin- kendisiyle ilgili hırsa, ihtirasa, bir talebe bürünmesi her şeyi allak bullak eder. Teknik direktör, penaltı atmaz; en doğru oyuncuya attırır."