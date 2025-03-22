Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Bengül Büyükhan

İBB soruşturması sürüyor! Ali Nuhoğlu'nun emniyet ifadesi ortaya çıktı! İşte dikkat çeken detaylar

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 90 kişi gözaltına alınmıştı. Ofisinde 1 milyon 300 bin dolar para bulunan iş insanı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Nuhoğlu, ifadesinde "Şirketimde bulunan paraların kasasını ben kendim açarak polislere gösterdim'' derken İBB'den alınan ihaleleri ise herhangi bir kişisel tanışıklık nedeniyle almadığını ifade etti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 13:18

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 19 Mart Çarşamba günü Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere 106 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 90 kişi soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ofisinde 1 milyon 300 bin dolar para bulunan gözaltındaki iş insanı Ali Nuhoğlu'nun emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı.

AYLIK GELİRİ 500 BİN LİRA

Nuhoğlu, Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde, aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu, malvarlığının dedesinden miras olan Trabzon'dan çay bahçeleri olduğunu söyledi. Nuhoğlu ifadesinde, "Banka hesaplarımda yaklaşık 3 milyon lira ile 150 bin dolar civarında bir para vardır. Şirketlerim üzerinden de ticari faaliyet olarak yüklü miktarda para mevcut olabilir. Kullandığım araç şirket adınadır, oturduğum ev de kiradır" diye konuştu.

"İHALELERİ HERHANGİ BİR KİŞİSEL TANIŞIKLIK NEDENİYLE ALMADIM"

Ekrem İmamoğlu'nu tanıyıp tanımadığı sorulan Nuhoğlu, "Kendisini şahsen tanırım. Kendisi ile aile görüşmesi gibi bir samimiyetim veya arkadaşlığım yoktur ancak bayramlarda veya özel günlerde ziyaret amaçlı görüşmekteyiz. Büyükşehir Belediyesinden şirketlerimin aldığı ihaleler mevcuttur ancak bu ihaleleri herhangi bir kişisel tanışıklık nedeniyle almadım. Şirketlerim bu ihaleleri hak ettiği için almıştır. Şirketimde bulunan paraların kasasını ben kendim açarak polislere gösterdim" dedi.

Nuhoğlu'na "Şirketinizin İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. ünvanlı firmaya devredilme sürecini detaylıca açıklayınız. Şirketi ne kadar ücret karşılığında devrettiniz ve devirde kaynaklanan ödemeyi ne şekilde aldınız" şeklindeki soruya karşılık, devretme sürecinde 15 milyon lira nakit, 1 villa ve 87 milyon lira kur farkı olarak ilk sözleşmelerini yaptıklarını belirtti.

"BENİM BİR BİLGİM VE İLGİM YOKTUR"

Ali Nuhoğlu'na ifadesinde bir şema gösterilerek, "Yukarıda yapılan tespitler ile alakalı detaylıca açıklama yapınız" diye soruldu. Nuhoğlu cevabında, "İmamoğlu İnşaat'ın almış olduğu yukarıda belirtilen taşınmazla ilgili benim bir bilgim ve ilgim yoktur" ifadesini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan MASAK raporunun detayları ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İBB'ye terör ve yolsuzluk soruşturması! Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı!
ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#istanbul büyükşehir belediyesi
#terör
#yolsuzluk
#soru-cevap ilişki
#soruşturma
#gözaltı
#Ali Nuhoğlu
#Ihaleler
#Masak Raporu
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.