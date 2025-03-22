İBB soruşturmasında yeni gelişme! Mahir Polat'ın ifadesinde dikkat çeken ayrıntı: 'Sadaka niyetine verdim'

İstanbul Büyükşehir Belediyesideki yolsuzluk soruşturmasında yakalanan İBB Genel Sekreteri Mahir Polat'ın cep telefonlarının şifrelerini vermediği öğrenilmişti. Gözaltına alınan Polat'ın emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Polat, ifadesinde aylık gelirinin 180 bin lira olduğunu, 2005 ve 2019 yılları arasında İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğünde vakıf uzmanı olarak görev yaptığını, bir yıl kadar Kültür Varlıkları Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2020 itibariyle İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevine başladığı, ayrıca 1 yıldır da Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri olduğunu belirtti. Polat, uzun yıllar Emniyet Genel Müdürlüğüne Kaçakçılık Suçları ile alakalı bilirkişilik yaptığını da söyledi.

PKK İLE BAĞLANTISI SORULDU

İfadesinin devamında Polat’a, PKK/KCK terör örgütü içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren akraba veya yakını olup, olmadığı soruldu. Polat "Hayır yoktur" yanıtını verdi.

Polat’a, HDP Eski Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış’ı tanıyıp, tanımadığı ve aralarında ki ticari ve sosyal ilişki sorulduğunda ise, Polat, "Azad Barış ile yaklaşık 4 sene önce arkadaşlarımızın olduğu bir kafe ortamında tanıştım. Kendisi Ezidilik üzerine akademik çalışmaları olması ve benimde dinler tarihi konusunda doktora yapmış olmam sebebi ile kendisi ile bu konular hakkında fikir alışverişi yaptık. Bunun dışında herhangi bir sosyal görüşme olmadı. Konumum nedeni ile bu tür kişi ve kurumlar ile irtibatlı olabilirim ancak bu kişi ile irtibat kurmadım" diye konuştu.

KENT UZLAŞMASINI REDDETTİ

Sorgulama işlemlerinde Mahir Polat’a, PKK/KCK terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan Duran Kalkan’ın terör örgütü lehine yayın yapan medya haber ajansından yapmış olduğu bir takım konuşmalar soruldu.

Mahir Polat, "Örgüt mensuplarının konuşmaları, haber siteleri ve haberleri ile ilgili ve Halkların Birleşik Devrim Hareketi hakkında bilgim yoktur. Halkların Demokratik Kongresi isimli oluşumları basın yolu ile duymuştum. Ancak oluşumları hakkında kimin talimat verdiği ve üyeleri, faaliyetleri hakkında da, soruda geçen ‘Kent Uzlaşısı’ hakkında basına yansıyan bilgiler ve haberler dışında yapısı faaliyet alanı üyeleri hakkında bilgim yoktur" ifadelerini kullandı.

İfadeleri sırasında Polat’a, Azad Barış ile aralarında geçen HTS kayıtları ilişkin yöneltilen soruya Polat, "Yukarıdaki ifadelerimi tekrar ederim, yaklaşık 4 sene önce tanıştığım Barış ile birkaç irtibat kurmuş olabilirim" diye konuştu.

'DİAYDER bAĞLANTILI KİŞİLER İŞE ALINDI'

Soruşturma dosyasına eklenen ve beyanda bulunan gizli tanık, "2024 Yerel Seçimlerinde DEM Parti’nin seçimlerde CHP’yi desteklemesi için sağlanan para trafiği Murat Ongun tarafından gerçekleştirildi. DEM ile CHP arasındaki bağlantıyı ise Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Ekrem İmamoğlu’nun kurduğu Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan sağladı. DİAYDER isimli dernek üzerinden alımları, Mahir Polat’ın aracı olduğu konu ile ilgili kamuoyunda haberler yansıdı. DİAYDER kapsamında terör örgütü ile bağlantılı kişiler işe alındı, DİAYDER isimli derneği basında hakkında soruşturma başlatıldı şeklindeki haberle öğrendim. Ancak yapısı hakkında bilgim yoktur" dedi.

'İŞE ALIM KONULARINDA HERHANGİ BİR BİLGİM YOKTUR'

Gizli tanık beyanlarına karşı diyecekleri sorulan Polat, "Gizli tanığın beyan ettiği dernek üzerinden çalışan aldığım iddiasını kabul etmiyorum. İnanışlara bağlı her türlü imam, gassal vb. personel alımları belediyeye bağlı Mezarlıklar Daire Başkanlığı uhdesindedir. Ancak benim bu başkanlıkta herhangi bir yetkim ve konumum yoktur. Bu nedenle işe alım konularında herhangi bir bilgim yoktur" ifadelerini kullandı.