İBB soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklanan 12 şirkete el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik olarak yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan 14 kişiye ait oldukları belirlenen 12 şirkete el konulduğu bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni detaylar her geçen gün yüzüne çıkıyor..

Ekrem İmamoğlu ile birlikte birçok üst düzey isim gözaltına alınarak tutuklandı..

TUTUKLANAN 14 KİŞİYE AİT 12 ŞİRKETE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında yaşanan yeni gelişmeyle, İmamoğlu ile birlikte tutuklanan 14 isme ait 12 şirkete daha el konuldu.

EL KONULAN ŞİRKETLER

Murat Kapki, Serhat Kapki, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Ali İlbak, Yusuf İlbak, Vedat Şahin, Necati Özkan, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Alihan Aydın, Alper Aydın ve Alperen Aydın isimli şüphelilere ait oldukları belirlenen 12 şirket ise şu şekilde sıralandı:

* BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.,

* SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.,

* Vizyonkent Reklam Pazarlama A.Ş.,

* Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama A.Ş.,

* 3. Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş.,

* Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri A.Ş.,

* Panoffect Medya A.Ş.,

* Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.,

* MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.,

* Sim Medya A.Ş.,

*Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

* Vesa Events Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.