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 | Banu İriç

İBB'de yolsuzluk iddiası araştırılamadı: AK Parti'nin teklifi CHP oylarıyla reddedildi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde usulsüzlük iddialarının araştırılması için verdikleri komisyon teklifinin CHP’li meclis üyeleri tarafından reddedildiğini açıkladı. Özdemir, “Şeffaflık söylemleriyle yola çıkanlar, hesap vermeye gelince sessizliğe gömülüyor” diyerek tepki gösterdi. Reddedilen teklifin İBB iştiraklerindeki ihaleler ve kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili ciddi sorular içerdiğini belirtti.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 21:11
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 21:18

İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz tarafından İBB Meclisi'ne sunulan araştırma komisyonu kurulması teklifi CHP’li meclis üyeleri tarafından reddedildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) iddia edilen usulsüzlüklerin araştırılması için sundukları teklifini CHP’li üyelerin oylarıyla reddedildimesine tepki gösterdi.. Özdemir, reddedilen teklifin İBB iştiraklerindeki ihalelerin nasıl yapıldığını ve kamu kaynaklarının kimlere, hangi yöntemlerle aktarıldığını sorgulamak amacı taşıdığını belirtti.

İBB'de yolsuzluk iddiası araştırılamadı: AK Parti'nin teklifi CHP oylarıyla reddedildi

"HESAP VEREN BİR YÖNETİM YOK MU?"

“Bu şehirde hesap veren bir yönetim var mı, yok mu?” sorusunu gündeme getiren Özdemir, “Sorduğumuz sorular aslında çok basitti. Ama ne yazık ki CHP, bu soruların cevabından ziyade sorulmasından bile çekindi. Şeffaflık diyenler, hesap vermeye gelince sessizliğe gömüldü” ifadelerini kullandı.

İBB'de yolsuzluk iddiası araştırılamadı: AK Parti'nin teklifi CHP oylarıyla reddedildi

"AK PARTİ SORGULAMAYA DEVAM EDECEK"

Özdemir, teklifin yalnızca soru sormakla sınırlı kalmadığını; 32 iştirak şirketinin denetlenmesini, yönetim yapılarının incelenmesini ve Meclis’in bilgi alma hakkının güçlendirilmesini de içerdiğini vurgulayarak, “Bunların hepsi birer zorunluluktu. Ancak reddedildi” dedi.

“Bugün İstanbul’da halkın parasıyla kurulan düzenin üstü örtülmek isteniyor” diyen Özdemir, AK Parti Grubu olarak kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını sorgulamaya ve İstanbulluların hakkını savunmaya devam edeceklerini söyledi. Açıklamasını, “Gerçekleri halktan saklamaya çalışanlar unutmasın: Karanlıkta kalmaz hiçbir hakikat” sözleriyle sonlandırdı.

İBB'de yolsuzluk iddiası araştırılamadı: AK Parti'nin teklifi CHP oylarıyla reddedildi

https://x.com/abdullahozdemir/status/1911839725339746462

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