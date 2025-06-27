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İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında bir itirafçı daha! Dikkat çeken ifadeler

CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında itirafçı olan avukat Orçun Muhittin Yılmaz, Murat Ongun ile karakutusu firari Emrah Bağdatlı’nın delegelere rüşvet iddialarının olduğu şaibeli kurultay sürecinde Ankara’da günlerce kaldıklarını anlattı. Yılmaz, Bağdatlı'nın kendisine "Ongun'un hem kardeşi hem kasasıyım, parasını ve ailesini bile emanet ettiği, en güvendiği kişiyim" dediğini söyledi. Online kumar, at ve bahis bağımlısı olduğunu söylediği Bağdatlı'nın alkol aldıktan sonra her şeyi anlattığını dile getiren Yılmaz, "Ağzı çok gevşekti. CHP Kurultayı sürecinde Ankara'da Murat Ongun'la birlikte günlerce kaldılar" ifadelerini kullandı.

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İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında bir itirafçı daha! Dikkat çeken ifadeler
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 15:05

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında şüpheli avukat Orçun Muhittin Yılmaz etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde Savcılığa ifade verdi.

"HEM KARDEŞİ, HEM KASASIYIM"

İfadesinde, kendisine emniyette ve Savcılıkta Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun arasındaki ilişkiye dair herhangi bir soru sorulmadığını ve bu nedenle o konuya değinme imkanı olmadığını söyleyen Yılmaz, "Önemli bilgileri içerdiğini ve soruşturmaya fayda sağlayacağını düşündüğüm bu ek ifadeyi vermek istedim. Ben Emrah Bağdatlı ile 2020 gibi tanışıp ilerleyen zaman içerisinde samimi olmaya başladığım için önceki yaşantısını bilmiyorum ama ben tanıştığımda son derece lüks ve şatafatlı bir hayat yaşıyordu. Paraya hiç acımaz, çevresi çok genişti ve çok büyük bir kumar bağımlısıydı. Bağdatlı ve Murat Ongun Acar Kent'te lüks villaların olduğu bölgede komşu olarak oturuyorlardı. Bağdatlı, Ongun ile buluşmalarına hep tek başına giderdi, ‘ağabeyim yanında kimseyi istemiyor, tek gel diyor' derdi. Kendini her yerde ‘ben Murat Ongun'un adamıyım, ona bağlı çalışıyorum' diye tanıtırdı. Emrah Bağdatlı, Murat Ongun'un söylediği her şeyi emir kabul eder ve ağabeyi, patronu gibi yaparak yerine getirirdi. Emrah Bağdatlı bana ‘ben Murat Ongun'un hem kardeşi, hem kasasıyım, parasını ve ailesini bile emanet ettiği, en güvendiği kişiyim' diye söyledi" dedi.

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında bir itirafçı daha! Dikkat çeken ifadeler

"ACUN ILICALI'YLA DA ÇOK SAMİMİ OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR''

Emrah Bağdatlı'nın operasyondan önceki bir kaç ay boyunca Galatasaray maçlarına ve yemeklere gelmemeye başladığını söyleyen Yılmaz, "Bir seferinde yurt dışına çıkacağını söylediğinde ne yapıyorsun bu kadar çok yurt dışında diye sorduğumda ‘ağabeyim (Murat Ongun) görev verdi, gidip geleceğim bir kaç güne' diye söyledi. Operasyondan 15-20 gün kadar önce de bana ve ortak arkadaşlarımıza Amerika'ya gideceğini, orada reklam materyalleriyle alakalı bir fuar olduğunu söylemişti ama Yunanistan'a gitmiş. Bende herkes gibi operasyondan sonra televizyondan haberdar oldum. Bütün bunları bir araya getirince ben operasyondan önceden haberdar olduğunu, ona hazırlandıklarını ve yurt dışına gitmesinin ona Murat Ongun tarafından talimat verildiği kanaatindeyim. Emrah Bağdatlı ile Murat Ongun'un basına da yansıyan ortak bir atları vardı. Emrah Bağdatlı yurt içinden ve yurt dışından değeri milyonlar olan başka yarış atları aldığını da anlatırdı. Emrah Bağdatlı hiç kredi kartı kullanmaz, yanında bir çanta ile para taşırdı ve ödemelerini nakit yapardı. Emrah Bağdatlı Acun Ilıcalı'yla da çok samimi olduğunu, birçok kez İngiltere'de sahibi olduğu Hull City takımın locasında misafir olduğunu, ünlü programı Survivor adasına gittiğini, özel uçağı ile gidip geldiğini, birçok kez buluşup yemek yediklerini bizlere anlatmış ve birçok fotoğraf ve video göstermiştir'' şeklinde konuştu.

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında bir itirafçı daha! Dikkat çeken ifadeler

"ONGUN'UN PARASINI YURT DIŞINA GÖTÜRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM"

Yılmaz ifadesinin devamında, "Zorlu AVM'nin içinde ‘Raffles Hotel' vardır. Bu otelde Hüseyin Köksal'ın sahibi olduğunu Emrah Bağdatlı'nın söylediği süper lüks bir daire varmış. Murat Ongun, Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı sık sık burada buluştuklarını Emrah anlatırdı. Ben Hüseyin Köksal ile aralarındaki ortaklık ilişkisinin reklam işleriyle olduğunu düşünmeye başladım. Emrah Bağdatlı özellikle iki üç duble alkol içtikten sonra çok fazla şey anlatırdı, ağzı da çok gevşekti. Emrah Bağdatlı ile Murat Ongun arasındaki ilişkinin yalnızca ağabey kardeş benzeri bir yakınlıktan ibaret olmadığını, bu ilişkinin arka planında bir ortaklık ya da daha derin bir irtibatın olduğunu düşünüyorum. Bağdatlı'nın Ongun'un parasını himaye ettiğini ve kendisinin de pay aldığını, Bağdatlı'nın kendi ve Ongun'un parasını yurt dışına götürdüğünü düşünüyorum" diye konuştu.

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında bir itirafçı daha! Dikkat çeken ifadeler

470 MİLYON TL TUTARINDA 18 İHALE

İstanbul'a 2021 yılında medya ve mobilya firmalarını taşıdıklarında İstanbul'daki birçok belediyeye ilgili arkadaşları firmalarının dosyalarını, iş bitirmelerini bıraktığını söyleyen Yılmaz, "Bahsetmiş olduğum ihaleye fiyat teklifi atmamda Bağdatlı'nın bana bir yönlendirmesi olmamıştır. Kültür A.Ş.'den teklif gelince piyasa araştırması yapıp kapalı zarf ile teklifimizi attık. Benim bu örgüt ile hiçbir bağlantım yoktur, olsaydı 2020 yılından beri belki de yüzlerce ihaleye teklif atmam ve kazanmam gerekirdi. Firma Merthan A.'nın firmasıdır. Kendisinin toplamda 470 milyon civarında tutan almış olduğu 18 ihalenin bir tanesine teklif attığım için dosyada şüpheli olarak bulunuyorum. Ben Merthan'ı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımında yönetici olarak maaşlı çalışanı ve eski bacanağı olarak biliyordum" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
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#Emrah Bağdatlı
#Orçun Muhittin Yılmaz
#Politika
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