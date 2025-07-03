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İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında şoke eden detaylar! 300 daire 3 isme yazıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve tutuklu Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Etkin pişmanlıktan yararlanarak savcılığa ifade verdi Murat Erenler'in söyledikleri şaşkına çevirdi. Erenler, İmamoğlu’nun “kasası” olarak anılan Adem Soytekin’in talimatıyla Kiptaş projelerinden çok sayıda dairenin farklı kişiler adına alındığını, para dolu poşet ve çantaların Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt’a teslim edildiğini söyledi. Ayrıca, İBB operasyonundan kısa süre önce boşaltılan bir home ofisin Fatih Keleş tarafından kullanıldığını belirtti.

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İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında şoke eden detaylar! 300 daire 3 isme yazıldı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 17:27

'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan ’na yönelik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında şüpheli Murat Erenler, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde Savcılığa ifade verdi.

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında şoke eden detaylar! 300 daire 3 isme yazıldı

"ÇOK SAYIDA DAİRE ALINDI’’

Şüpheli Murat Erenler., ifadesinde, Ekrem İmamoğlu’nun kasası olarak şüpheli listesinde bulunan Adem Soytekin’in projelerinin satışını Elpis Proje Pazarlama’nın sahibi Nezahat K.’nın yaptığını, onun aracılığıyla Kiptaş Yeşilpınar Projesi’nden yaklaşık 300 dairenin Müge D., Yıldırım D. ve Ulaş Y.’ye satıldığını belirterek, "2023’te Adem Soytekin’in talimatıyla benim adıma, Serpil ve Doğukan A., Altan G., Volkan B. ve Soytekin’in yanında çalışan birçok kişi üzerine Kiptaş Arkatlı Projesi’nden çok sayıda daire alındı. Soytekin dikkat çekmemek için bu yöntemi kullandı. Soytekin’in isteğiyle 2023’te Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt’un şoförüne içi para dolu poşet teslim ettim. Aynı yıl Yeşilpınar Kiptaş Projesi toplantı odasında Soytekin’den aldığı para dolu çantayı da Ali Kurt’a Kiptaş’ın Zeytinburnu’ndaki binasında bizzat teslim ettim" dedi.

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında şoke eden detaylar! 300 daire 3 isme yazıldı

"TALİMAT ALDIM"

2023’te Adem Soytekin’in talimatıyla Asoy İnşaat’a ait Esenyurt Akros projesinde 17’nci kata 1 artı 1 home ofisi kurduğunu söyleyen Murat Erenler, "Bu ofisin Fatih Keleş tarafından kullanılacağını öğrendim. Ofisin anahtarını Keleş’in gönderdiği Murat isimli şahsa teslim ettim. İBB operasyonundan 15 gün önce ofisin boşaltılması için aynı kişiden talimat aldım. Ofis Keleş’in kullanımındayken Murat’ın aracında market kartlarının olduğu kutular gördüm. Bu kartları taşımak için katlanır el arabası aldık" ifadelerini kullandı.

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#ekrem imamoğlu
#istanbul büyükşehir belediyesi
#yolsuzluk
#Kiptaş
#Adem Soytekin
#Murat Erenler
#Politika
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