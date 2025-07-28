Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
33°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Burak Korzay'a pişmanlık tahliyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliye edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Burak Korzay'a pişmanlık tahliyesi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 09:56

Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında bir daha geldi. 'ne yönelik yapılan sürerken, etkin pişmanlıktan faydalananların sayısı da artıyor.

Bir kişi daha etkin pişmanlıktan faydalandı. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, cezaevinden çıktı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Burak Korzay'a pişmanlık tahliyesi

10 ve 21 TEMMUZ'DA İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında 4 Haziran'da tutuklanan Burak Korzay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 10 ve 21 Temmuz'da savcılığa ifade verdi.

Korzay, ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Burak Korzay'a pişmanlık tahliyesi

ETKİN PİŞMANLIK KAPSAMINDA TAHLİYE OLANLAR

Devam eden soruşturmada; iş insanı Ahmet Sari ve kardeşi İsmail Sari, iş insanı Adem Soytekin, kardeşi Ogün Soytekin, koruması Murat Erenler, iş insanı Nezahat Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, avukat Orçun Muhittin Yılmaz, Bülent Yılmaz, eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol ve iş insanı Berat Çağrı Kapki "etkin pişmanlık" kapsamında ifade verdi.

İş insanı Adem Soytekin, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner ve avukat Orçun Muhittin Yılmaz da etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi ancak söz konusu ifadeler tahliye edilmelerine ilişkin yeterli bulunmadı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Burak Korzay'a pişmanlık tahliyesi

Soruşturmada son ifadelerle birlikte toplamda adli kontrol kararıyla tahliye edilen şüpheli sayısı 32'ye çıktı.

Tahliye olan isimler şu şekilde:

"İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, iş insanları Ali Nuhoğlu, Seyfi Beyaz, Ahmet Sari, İsmail Sari, Ahmet Çiçek, Eyüp Subaşı, Noyan Kırmızıgül, Murat İlbak, Muhittin Palazoğlu, Kabil Taşçı, Mehmet İlhan Gülay, Nezahat Kurt, tutuklu şüpheli Hüseyin Köksal'ın şoförü olan şüpheli Servet Yıldırım, avukat Süleyman Atik, inşaat teknikeri Altan Gözcü, muhasebe müdürü Murat Bıyık, reklamcı Hüseyin Kum, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu, tutuklu şüpheli Adem Soytekin'in kardeşi Ogün Soytekin ile koruması Murat Erenler, Şeyhmus Sarıboğa, Güngör Gürman, Hasan Özsoy, Taner Gümüş, Kadir Gümüş, Bülent Yılmaz, eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol ve iş insanı Berat Çağrı Kapki."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İBB yolsuzluk soruşturmasında 17 şüpheli hakkında karar verildi! 2 isim dikkat çekti
Beşiktaş Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu! Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz tutuklandı
Büyükçekmece’de 144 villalık yolsuzluk davasında mahkemeden ara karar
ETİKETLER
#istanbul büyükşehir belediyesi
#tahliye
#Yolsuzluk Soruşturması
#Aziz İhsan Aktaş
#Etkin Pişmanlık
#Isfalt
#Burak Korzay
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.