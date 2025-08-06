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 | Yusuf Özgür Bülbül

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İtalya'da mevkidaşıyla görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik iş birliği imkanları ele alındı...

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İtalya'da mevkidaşıyla görüştü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 18:05
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 18:22

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile görüştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile Roma’da görüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İtalya'da mevkidaşıyla görüştü

İŞBİRLİĞİ İMKANLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşmede başta örgütleri, sınır aşan örgütleri ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele olmak üzere güvenlik konuları hakkında bakanlıklarımız arasında iş birliği imkanlarını değerlendirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İtalya'da mevkidaşıyla görüştü

Bakan Yerlikaya görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " olarak göç yönetiminde hukuk, insan hakları ve milli menfaatlerimiz temelinde, medeniyet değerlerimizden güç alarak, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığından taviz vermeden hareket ettiğimizi ülkemizin tarihsel tecrübesinin ışığında, insani yaklaşım ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koyduğumuzu anlattık" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#türkiye
#İtalya
#terör
#organize suç
#içişleri bakanlığı
#göçmen kaçakçılığı
#Güvenlik Ortaklığı
#Politika
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