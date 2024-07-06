Baka Ali Yerlikaya paylaştı, sosyal medya yıkıldı! A Milli Takımımıza özel video: Vurduğunuz gol, sonu final olsun

06 Temmuz 2024 14:25 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 14:52

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında turnuvanın güçlü ekibi Hollanda ile kozlarını paylaşacak.

EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'yı yenerek adını yarı final turuna yazdırmak isteyen A Milli Takım, galibiyet için sahada olacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve Milli Takım'ın muhtemel 11'i belli oldu.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

HOLLANDA: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; Schouten, Simons, Reijnders; Malen, Depay, Gakpo

TÜRKİYE: Mert Günok; Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; Okay Yokuşlu, Kaan Ayhan; Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz; Arda Güler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından A Milli Takımımız için özel bir video paylaştı. Video kısa sürede büyük beğeni topladı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bu akşam Avrupa Şampiyonası Yarı Final yolunda rakibimiz Hollanda. Biz, Bizim Çocuklar’a sonuna kadar güveniyoruz.

"HAYDİ VURDUĞUNUZ GOL, YOLUN SONU FİNAL OLSUN""

Zerzevan’da top oynayan çocuklarımızın da; dünyanın dört bir yanında kalbi Ay Yıldız atan milyonların da duaları sizlerle. Haydi vurduğunuz gol, yolun sonu final olsun"