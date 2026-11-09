İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den videolu paylaşım: "İyi ki Erdoğan var"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Dünyanın savaşlar ve krizlerle sınandığı bir dönemde, muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'miz, milli birlik ve kardeşliğini güçlendirerek geleceğe emin adımlarla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından, "İyi ki Erdoğan var" etiketiyle yaptığı videolu paylaşımda şunları kaydetti:

"Dünyanın savaşlar ve krizlerle sınandığı bir dönemde, Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'miz milli birlik ve kardeşliğini güçlendirerek geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Muhterem Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü ve büyük Türkiye vizyonu doğrultusunda, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için kararlılıkla çalışıyoruz."

https://x.com/mustafaciftcitr/status/2119870626576113795