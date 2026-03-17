İçişleri Bakanlığı’ndan "Kuşadası" kararı: Rüşvet soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı Ömer Günel görevden alındı!

Kuşadası'nda sarsıntı yaratan rüşvet operasyonunda yargı sürecinin ardından idari hamle de geldi. İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına karar verilen Ömer Günel’in belediye başkanlığı yetkileri askıya alındı.

BAKANLIKTAN YASAL DAYANAKLI UZAKLAŞTIRMA

İçişleri Bakanlığı, tutuklama kararının ardından vakit kaybetmeden harekete geçti. Yapılan açıklamada, görevden uzaklaştırma işleminin şu yasal dayanaklara göre gerçekleştirildiği belirtildi:

Anayasa’nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca, görevle ilgili bir suç nedeniyle hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan belediye organlarının geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.