İddialar çöktü, Özgür Özel geri adım attı: Bakan Göktaş'ın babasından özür dilemek zorunda kaldı

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İstanbul
Mersin'de düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlara hitap eden Özgür Özel, fon soruşturması çerçevesinde kamuoyuna sunulan iddiaların çöktüğünü kabul etti.
İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin ortaya attığı asılsız iddiaların ve yalanların ardından yaşanan gelişmelere değinen Özel, Bakan Göktaş’ın babasının olayla hiçbir ilgisi bulunmadığı halde hedef gösterildiğini doğruladı.
Sosyal medyada yürütülen algı operasyonlarının ve iddiaların temelsiz çıkmasının ardından durumu bir "isim karışıklığı" olarak nitelendirdi. Bakan Göktaş’ın babasının haksız yere hedef alındığını kabul eden Yeni Parti Lideri, “Amcamdan ben özür dilerim” ifadelerini kullanmak zorunda kaldı.
Yaşanan bu son gelişme, somut hiçbir belge ve bilgiye dayanmadan ortaya atılan iddialarla kişilerin ve ailelerin nasıl hedef gösterildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Asılsız iddiaların fitilini ateşleyen İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin ise çöken iddialar ve Özel'in kamuoyu önündeki özrü karşısında nasıl bir açıklama yapacağı ve nasıl bir tutum sergileyeceği merakla bekleniyor.