İklim Değişikliği Başkanlığından Engin Altan Düzyatan açıklaması 

31 Ağustos 2024 18:06 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 18:11

İklim Değişikliği Başkanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden Azerbaycan'da gerçekleşecek olan COP29 toplantısı hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'yi bu toplantıda oyuncu Düzyatan'ın temsil edeceği belirtildi.

Türkiye, COP zirvelerinde alınan resmi kararlarda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın liderliğinde ve İklim Değişikliği Başkanlığı'nın koordinasyonunda yer alacak.

"Sera gazı emisyonlarının azaltılması", "iklim değişikliğine uyum sağlanması", "iklim finansmanı" gibi konularda ise, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret Bakanlıkları gibi ilgili bakanlıkların da dahil olduğu "resmi müzakereci heyet" aracılığıyla temsil edileceği vurgulandı.

"İSİMLERİ HEYET BELİRLİYOR"

COP29 Azerbaycan Başkanlığı tarafından temmuzda bir uluslararası danışma komitesi (IAC) kurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Komite gayriresmi nitelikte olup, COP Başkanlığının takdiri ile kurulmakta, komite üyeleri COP Başkanlığı tarafından tek taraflı olarak belirlenmektedir. Herhangi bir resmi statüsü olmayan komite finans, hükümet, sanat, akademi, girişimcilik, sivil toplum gibi toplumun farklı kesimlerinden iklim savunucularının çeşitli seslerini temsil etmek amacını gütmekte ve tavsiye niteliğinde toplantılar yapmakta olup, 2024 yılı için COP29 Başkanlığı tarafından teşkil ettirilen heyet üyelerinin belirlenmesi sürecinde herhangi bir dahlimiz bulunmamaktadır. Seçilen üyeler tamamen COP29 Başkanlığının tercihlerini yansıtmaktadır. Önceki yıllarda olduğu gibi, COP29'da konularında uzman ve temsile yetkili müzakere heyetimiz, konferansın bütün resmi oturumlarını takip etmek üzere hazırlıklarını devam ettirmekte, süreç İklim Değişikliği Başkanlığının koordinasyonunda yürütülmektedir."