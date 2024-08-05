İletişim Başkanı Altun'dan 'yerli ve milli sosyal medya' çağrısı! 

05 Ağustos 2024 20:20 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 20:32

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, cuma gününden bu yana etişime kapatılan sosyal medya plartformu Instagram hakkında açıklamalarda bulundu. Dijital faşizm rejimi ile karşı karşıya olduklarını belirten Altun, "Karşımızdakini çok iyi bilmeli ve tanımalıyız. Bunların en temel iktidar stratejisi ise gündelik hayatlarımızı kolonileştirmek, sömürge altına almaktır" dedi.

AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen "İnsan Hakları Eğitim Programı"nda konuşan Altun, zor bir coğrafyada yaşadığımızı belirterek dünyanın en temel sorununun 'adalet' olduğunu söyledi.

Adaletsizlikle mücadelenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hareketinin temel bir meselesi olduğunu dile getiren Altun, Erdoğan'ın şimdi ise bu mücadeleyi küresel alanda, dünya sistemi için verdiğini söyledi.

Dijital platformların günümüzdeki rolü ve etkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Altun, dijital faşizm rejimi olarak nitelendirdiği bu yeni düzenin, toplumu sömürgeleştirme ve kontrol altına alma stratejilerini sert bir dille eleştirdi.

""YERLİ VE MİLLİ SOSYAL MEDYA ÜRETMELİYİZ"

Altun, dijital diktatörler olarak tanımladığı bu gücün, gündelik hayatları kolonileştirerek aşırı tüketim kültürünü teşvik ettiğini ve insanları dijital bağımlılık sistemine mahkum etmeye çalıştığını ifade etti.

Yerli ve milli bir sosyal medya üretilmesi gerektiğinin altını çizen Altun şunları söyledi:

"Yerli ve milli medya kuruluşlarımız nasıl bu süreçte ortaya çıkmışsa, nasıl markalar üretilmişse benzerinin de dijital alanda, dijital medya alanında üretilmesi gerekiyor. Konvansiyonel medya şirketlerinin sahiplerine seslenmek istiyorum, 'Gelin, yeni medyaya, dijital medyaya çok daha fazla yatırım yapın.' Sadece içerik üretiminden bahsetmiyorum. Yerli-milli sosyal medya platformlarının inşasından bahsediyorum. Karşımızdaki sosyal medya platformları özel şirket hüviyetinde olan kurumlardır. Bunlar bu alana yatırım yaptıktan sonra kendilerine geniş bir alan buldular ve bugün itibarıyla küresel alanda ne yazık ki adaletsizliği ve hakikat krizini derinleştirdiler. Buna karşı bizim yerli ve milli sosyal medya platformlarını üretmemiz gerekiyor. Bu noktada özel sektörümüze gerçekten çok ciddi bir rol düşüyor."