İletişim Başkanı Altun'dan Yunanistan'a tarihi ders! "Sorunları başkalarıyla değil birbirimizle konuşmalıyız''

11 May 2024 12:19 - Güncelleme : 11 May 2024 12:23

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türk-Yunan Medya Akademisi Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere değindi. Türkiye ve Yunanistan arasında ticari anlaşmalar yapıldığını vurgulayan Başkan Altun'un konuşmasındaki satı başları dikkat çekti.

TÜRK-YUNAN FORMUNDA İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'UN KONUŞMASI DAMGA VURDU!

İletişim Başkanı Altun, iki ülke arasında 10 milyar dolarlık ticari anlaşmaya varıldığını belirtti. Öte yandan siyasi ilişkilere değinen Altun, başka ülkeleri araya koymadan birebir muhatap olunmasının önemini hatırlattı.

İşte iletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması;

"Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı olarak sergilenecek samimi gayretler, bölgemize barış, istikrar ve refahın gelmesine katkı sunacaktır. Toplumlarımız arasındaki bağ büyük bir fırsattır. Biz tam anlamıyla bir küresel belirsizlik çağında yaşıyoruz. Ve bu ortamda yine küresel alana baktığımızda önümüzde iki çıplak gerçeğin olduğunu görüyoruz.

Türkiye ve Yunanistan'ın ortaya koyacakları iş birliği girişimleri bugün, düne göre çok daha anlamlıdır. Miçotakis'in ülkemize gerçekleştireceği ziyaretin ikili ilişkilerimizin güçlendirilmesi açısından son derece önemli olduğu ve ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Türkiye ve Yunanistan olarak aramızdaki ilişkileri, bu ilişkilerde ki sorunları başkalarıyla değil birbirimizle konuşmalıyız. İkili ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması yönünde bir mutabakat sağlanmıştır."