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 | Baran Aksoy

İletişim Başkanlığı'nda devir teslim! Fahrettin Altun görevini Burhanettin Duran'a devretti

Son dakika haberi: İletişim Başkanlığı'ndan devir teslim töreni gerçekleştirildi. Fahrettin Altun, görevi Burhanettin Duran'a devretti.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 14:52

'nda görev değişikliğine gidildi. Resmi Gazete yayımlanan kararla birlikte; 7 yıldır başkanlığı yürüten Fahrettin Altun görevden alındı. Altun'un yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirildi.

FAHRETTİN ALTUN TİHEK BAŞKANLIĞI’NA ATANDI

İletişim Başkanlığı görevinden alınan , Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurum Başkanlığı'na (TİHEK) atandı. Altun'un başına getirildiği kurum, ayrımcılığın önlenmesi ile bu ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermek, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek amacıyla 2016 yılında kurulmuştu.

İletişim Başkanlığı'nda devir teslim! Fahrettin Altun görevini Burhanettin Duran'a devretti

Görev değişikliğinden sonra İletişim Başkanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi. Fahrettin Altun, görevi Burhanettin Duran'a devretti. Altun devir teslim töreni sırasında yaptığı konuşmada, "7 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsıma tebliğ ettiği Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanlığı görevini çok kıymetli dostum, kardeşim değerli hocam İletişim Başkanımız Sayın Prof. Dr. Burhanettin Duran'a teslim ediyorum" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı'nda devir teslim! Fahrettin Altun görevini Burhanettin Duran'a devretti

"DAHA DA NİTELİKLİ HALE GETİRİLMESİ İÇİN UĞRAŞ VERDİK"

Altun konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bizi göreve atadığı günden bu yana bizler zatı devletlerinin vizyonu doğrultusunda stratejik iletişim, kamu diplomasisi, halkla ilişkiler, dezenformasyonla mücadele, ülke markalama gibi alanlarda bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yürüttük. Devletimizin söylem birliğinin tesisi, devlet millet ilişkilerinin iletişiminin daha da nitelikli hale getirilmesi için uğraş verdik.

İletişim Başkanlığı'nda devir teslim! Fahrettin Altun görevini Burhanettin Duran'a devretti

"ZEMİNİMİZİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇABA SARF ETTİK"

İletişim Başkanlığımızın kurulduğu günden bu tarafa ulusal ve uluslararası alanda teşkilatlanmasını kurumsallaşmasını tamamlamaya gayret sarf ettik. Yine İnsan Kaynakları altyapımızı finansal imkanlarımızı hukuki zeminimizi güçlendirmek için çaba sarf ettik. Bütün bu süreçte değerli arkadaşlar ne yaptıysak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bize sağladığı imkanlar, önümüze koyduğu vizyon ve destek sayesinde yaptık, yapabildik. Kendisine müteşekkiriz. Allah ondan razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin"

İletişim Başkanlığı'nda devir teslim! Fahrettin Altun görevini Burhanettin Duran'a devretti
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ETİKETLER
#Fahrettin Altun
#iletişim başkanlığı
#Burhanettin Duran
#Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu
#Tİhek
#Görev Değişikliği
#Politika
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