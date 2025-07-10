İletişim Başkanlığı'nda devir teslim! Fahrettin Altun görevini Burhanettin Duran'a devretti

İletişim Başkanlığı'nda görev değişikliğine gidildi. Resmi Gazete yayımlanan kararla birlikte; 7 yıldır başkanlığı yürüten Fahrettin Altun görevden alındı. Altun'un yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirildi.

FAHRETTİN ALTUN TİHEK BAŞKANLIĞI’NA ATANDI

İletişim Başkanlığı görevinden alınan Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurum Başkanlığı'na (TİHEK) atandı. Altun'un başına getirildiği kurum, ayrımcılığın önlenmesi ile bu ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermek, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek amacıyla 2016 yılında kurulmuştu.

Görev değişikliğinden sonra İletişim Başkanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi. Fahrettin Altun, görevi Burhanettin Duran'a devretti. Altun devir teslim töreni sırasında yaptığı konuşmada, "7 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsıma tebliğ ettiği Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanlığı görevini çok kıymetli dostum, kardeşim değerli hocam İletişim Başkanımız Sayın Prof. Dr. Burhanettin Duran'a teslim ediyorum" ifadelerini kullandı.

"DAHA DA NİTELİKLİ HALE GETİRİLMESİ İÇİN UĞRAŞ VERDİK"

Altun konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bizi göreve atadığı günden bu yana bizler zatı devletlerinin vizyonu doğrultusunda stratejik iletişim, kamu diplomasisi, halkla ilişkiler, dezenformasyonla mücadele, ülke markalama gibi alanlarda bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yürüttük. Devletimizin söylem birliğinin tesisi, devlet millet ilişkilerinin iletişiminin daha da nitelikli hale getirilmesi için uğraş verdik.

"ZEMİNİMİZİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇABA SARF ETTİK"

İletişim Başkanlığımızın kurulduğu günden bu tarafa ulusal ve uluslararası alanda teşkilatlanmasını kurumsallaşmasını tamamlamaya gayret sarf ettik. Yine İnsan Kaynakları altyapımızı finansal imkanlarımızı hukuki zeminimizi güçlendirmek için çaba sarf ettik. Bütün bu süreçte değerli arkadaşlar ne yaptıysak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bize sağladığı imkanlar, önümüze koyduğu vizyon ve destek sayesinde yaptık, yapabildik. Kendisine müteşekkiriz. Allah ondan razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin"