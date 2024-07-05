İlham Aliyev, Bakan Fidan'ı Şuşa'da kabul etti
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
05 Temmuz 2024 16:33 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 16:35
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti. Bakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiğe de devam ediyor, yarın TDT Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katılacak.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın Şuşa kentinde Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildiğini duyurdu.
BAKAN FİDAN'IN PROGRAMI YOĞUN
Fidan, yarın zirve öncesinde TDT Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katılacak ve zirvede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a eşlik edecek.
Kaynak: tgrthaber.com